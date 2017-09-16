Историю жизни приморских староверов рассказывают в музее Арсеньева

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Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Выставка «Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938−1941» снова работает на площадке главного корпуса Приморского музея им. Арсеньева. Выставочный проект знакомит с коллекцией фотографий из собрания приморского музея — единственным в мире фотодокументом традиционного уклада жизни староверов. Здесь же представлены подлинные предметы старообрядческого обихода, принадлежавшие семьям староверов и переданные в разное время в фонды, сообщает ИА PrimaMedia.

Приморский музей имени Арсеньева в 2012 году стал первым региональным музеем, который экспонировал выставку в столь известном выставочном комплексе — в стенах Мультимедиа Арт Музея в Москве. Выставочный проект также гастролировал по Приморскому и Хабаровскому краям. Сегодня жители Приморья могут снова увидеть эти уникальные снимки в главном корпусе Приморского музея во Владивостоке.

«История о людях из небольшой общины приморских староверов, сумевших смиренно и мужественно пройти через все уготованные жизнью испытания с одной единственной целью — продолжать жить. Лишённые возможности существовать своим трудом и укладом в разорённом Гражданской войной, коллективизацией и репрессиями Приморье, они оставили родные дома, чтобы попытаться заново построить свой мир на землях Маньчжурии. На чужой земле. Феномен деревни Романовка—свидетельство невероятного упорства и трудолюбия, когда, полагаясь только на волю всемогущего Господа и самих себя, люди могли “начинать жить заново” столько раз, сколько потребуется, для того, чтобы вопреки всему жизнь их семьи, их рода продолжалась. Умением приспосабливаться к самым сложным жизненным обстоятельствам староверы удивляли и продолжают удивлять всех, кто знакомится с их историей», — говорит директор Приморского музея имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай.

Автор фотографий, представленных на выставке — японский учёный-биохимик Ямадзоэ Сабуро. На своих снимках он запечатлел русское старообрядческое село Романовка, возникшее посреди Маньчжурии, неподалёку от линии Китайско-Восточной железной дороги между городами Харбин и Муданьдзян. Крестьяне-староверы, бежавшие в начале 1930‑х годов из советского Приморья от коллективизации и репрессий, дали селу имя Романовка в память о российской императорской фамилии.

Сотрудники Приморского музея Вера Кобко и Нина Керчелаева в течение нескольких лет разыскивали изображённых на этих фотографиях людей в Хабаровском крае, в США и Австралии и сумели определить всех, кто там запечатлён. Так, обычные фотографии превратились в рассказ о судьбах конкретных людей, некоторые из которых живы и теперь.

Выставка «Вера. Надежда. Маньчжурия. Русские старообрядцы в фотографиях японского учёного Ямадзоэ Сабуро. 1938−1941» будет работать до 22 октября в главном корпусе музея им. Арсеньева по адресу: ул. Светланская, 20.