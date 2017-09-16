Комонавт Сергей Рязанский показал Владивосток с орбиты
На фото хорошо видны Золотой мост и мост на остров Русский.
На фото хорошо видны Золотой мост и мост на остров Русский.
Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.
Космонавт Сергей Рязанский выложил сегодня, 16 сентября, в интернет несколько фотографии Владивостока с орбиты. На ней можно различить кампус ДВФУ на острове Русский, а также оба вантовых моста, сообщает РИА PrimaMedia.
«Владивосток — жемчужина Приморского края. С МКС видны даже знаменитые мосты Владивостока. Это два самых больших вантовых моста в России», — подписал свои фотографии космонавт.
В другом посте Сергей Рязанский под фотографиями оставил пост на английском, который в переводе звучит так: «Это Vladivostok — порт приписки российского Тихоокеанского флота и крупнейший российский порт на побережье Тихого океана».
Стоит отметить, что Сергей Рязанский уже долгое вреся находится на борту МКС и на протяжении этого времени он выкладывает в интернет красивые фотографии из космоса.
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