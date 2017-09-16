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09:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Комонавт Сергей Рязанский показал Владивосток с орбиты

На фото хорошо видны Золотой мост и мост на остров Русский.

Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Космонавт Сергей Рязанский выложил сегодня, 16 сентября, в интернет несколько фотографии Владивостока с орбиты. На ней можно различить кампус ДВФУ на острове Русский, а также оба вантовых моста, сообщает РИА PrimaMedia.

«Владивосток — жемчужина Приморского края. С МКС видны даже знаменитые мосты Владивостока. Это два самых больших вантовых моста в России», — подписал свои фотографии космонавт.

В другом посте Сергей Рязанский под фотографиями оставил пост на английском, который в переводе звучит так: «Это Vladivostok — порт приписки российского Тихоокеанского флота и крупнейший российский порт на побережье Тихого океана».

Стоит отметить, что Сергей Рязанский уже долгое вреся находится на борту МКС и на протяжении этого времени он выкладывает в интернет красивые фотографии из космоса.

За это время космонавт-фотограф приобрел множество подписчиков.

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