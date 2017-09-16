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09:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Спасибо за крабов и гребешков»: как во Владивостоке завершились «Меридианы Тихого-2017»

Курьезы, шутки и серьезные политические заявления — в тексте с церемонии награждения кинофестиваля.

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Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Самым неформальным, эмоциональным и политически окрашенным за последние годы запомнится 15-й кинофестиваль Pacific Meridian («Меридианы Тихого»), закрытие которого состоялось в пятницу, 15 сентября, в залах кинотеатра «Океан» во Владивостоке. Какие заявления прозвучали на церемонии награждения участников ежегодной премии и какие курьезы произошли — читайте в тексте ИА PrimaMedia.

Церемония началась с выступления танцевального дуэта из петербургского «Ленинград-центра». После на сцену вышла актриса театра и кино, ставшая знаменитой по сериалу «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. Она вела первую часть мероприятия. После того, как жюри объединения по продвижению азиатского кино Netpac вручило две награды — фильмам «Пластиковый Китай» (Цзе-лян Ван) и «Близкие» (Ксения Зуева), Бочкарева позвала на сцену Рока Бриннера, чтобы тот назвал лучший актерский дебют. Но правильно произнести имя писателя с владивостокскими корнями актрисе с первого раза не удалось, чем она повеселила публику.

— С тех пор, как фестиваль «Меридианы Тихого» появился на свет, зажглась еще одна звезда, которая неизменно освещает путь тем, кто делает первые шаги в кино. Это звезда Юла Бринно. Бриннёра. Бриннера, господи. Простите, ради бога. Это звезда Юла Бриннера — великого голливудского актера, который, кстати, родом из Владивостока. По недавней традиции приз Юла Бриннера вручает его сын и наш почетный гость, историк Рок Бриннер, — рассмешила зал известная своими комедийными ролями Бочкарева.

После на сцену вышел сам Рок Бриннер, который был неизменно обаятелен и сыпал остротами:

— Сперва новая традиция — селфи. Все улыбаемся! — сказал Бриннер и сфотографировал себя на фоне зала. — Хочу начать с повторения слов Ратны — помолитесь за мою страну. Мы живем в кошмаре по имени Трамп. — Зал громко засмеялся и зааплодировал. — Надеюсь, верю, молюсь, что через год его уже не будет. Я живу недалеко от Нью-Йорка в сельской местности, на вершине горы, с кошкой. Города я не люблю. Все, за исключением Владивостока. За последние 50 лет я был здесь 23 раза. Кошка моя в Нью-Йорке, но сердце мое — во Владивостоке.

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