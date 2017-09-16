«Спасибо за крабов и гребешков»: как во Владивостоке завершились «Меридианы Тихого-2017»

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Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Самым неформальным, эмоциональным и политически окрашенным за последние годы запомнится 15-й кинофестиваль Pacific Meridian («Меридианы Тихого»), закрытие которого состоялось в пятницу, 15 сентября, в залах кинотеатра «Океан» во Владивостоке. Какие заявления прозвучали на церемонии награждения участников ежегодной премии и какие курьезы произошли — читайте в тексте ИА PrimaMedia.

Церемония началась с выступления танцевального дуэта из петербургского «Ленинград-центра». После на сцену вышла актриса театра и кино, ставшая знаменитой по сериалу «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева. Она вела первую часть мероприятия. После того, как жюри объединения по продвижению азиатского кино Netpac вручило две награды — фильмам «Пластиковый Китай» (Цзе-лян Ван) и «Близкие» (Ксения Зуева), Бочкарева позвала на сцену Рока Бриннера, чтобы тот назвал лучший актерский дебют. Но правильно произнести имя писателя с владивостокскими корнями актрисе с первого раза не удалось, чем она повеселила публику.

— С тех пор, как фестиваль «Меридианы Тихого» появился на свет, зажглась еще одна звезда, которая неизменно освещает путь тем, кто делает первые шаги в кино. Это звезда Юла Бринно. Бриннёра. Бриннера, господи. Простите, ради бога. Это звезда Юла Бриннера — великого голливудского актера, который, кстати, родом из Владивостока. По недавней традиции приз Юла Бриннера вручает его сын и наш почетный гость, историк Рок Бриннер, — рассмешила зал известная своими комедийными ролями Бочкарева.

После на сцену вышел сам Рок Бриннер, который был неизменно обаятелен и сыпал остротами: