В театр драмы в Хабаровске пустят детей с 6 месяцев
Над спектаклем «Бэби среда. Амур» работает московский режиссёр Екатерина Гаева.
Над спектаклем «Бэби среда. Амур» работает московский режиссёр Екатерина Гаева.
В Хабаровском краевом театре драмы впервые в истории дальневосточной столицы готовится спектакль для юных зрителей в возрасте от 6 месяцев. Над постановкой работает московский режиссёр, руководитель проекта «Бэби Лаб» Екатерина Гаева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сейчас в силу сложившейся традиции в театр детей приводят в 3−4 года. А три десятилетия назад эта планка была ещё выше — 6−7 лет, — считает Екатерина Гаева. — Мне же захотелось сделать
— Фрабетти провёл для нас
— Мы с актерами вашего театра драмы идем в лабораторию в поисках того, как создать атмосферу на нашу заданную тему, — говорит Гаева. — Основная тема — река. Дальше уже идёт развитие — для
— Никто и не высиживает, потому что у нас нет разделения на сцену и зрительный зал, — поясняет режиссёр. — Есть единое сценическое пространство, в котором существуют актеры, музыканты. В это пространство мы и приглашаем детей с их родителями, как соавторов происходящего действия. По словам Екатерины Гаевой, каждый спектакль
Первые два спектакля «Бэби среда. Амур» будут благотворительными и состоятся 22 сентября на малой сцене театра драмы. Официальная же премьера для самых юных зрителей намечена на 8 октября.