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09:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В театр драмы в Хабаровске пустят детей с 6 месяцев

Над спектаклем «Бэби среда. Амур» работает московский режиссёр Екатерина Гаева.

В Хабаровском краевом театре драмы впервые в истории дальневосточной столицы готовится спектакль для юных зрителей в возрасте от 6 месяцев. Над постановкой работает московский режиссёр, руководитель проекта «Бэби Лаб» Екатерина Гаева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Сейчас в силу сложившейся традиции в театр детей приводят в 3−4 года. А три десятилетия назад эта планка была ещё выше — 6−7 лет, — считает Екатерина Гаева. — Мне же захотелось сделать что-то для самых маленьких зрителей. В этом и заключается идея «Бэби Лаб»: в ребёнке сразу просыпается зрительская активность, он понимает правила игры. Наш проект рассчитан для детей от 6 месяцев до 3 лет. Проект «Бэби Лаб» Екатерина Гаева продвигает уже четвёртый сезон. Поначалу приглашала европейских специалистов. Среди них был итальянский режиссёр Роберто Фрабетти, который уже более тридцати лет ставит спектакли для самых маленьких, ищет правильные подходы, техники, интонации.

— Фрабетти провёл для нас мастер-класс, после которого все участники сделали свои эскизы, — продолжает Екатерина Гаева. — У меня тоже родилась идея, из которой постепенно вырос целый спектакль. Затем «Бэби Лаб» получил грант «Открытой сцены» в Театре Маяковского, где я предложила поставить спектакль. В прошлом году Гаева стала делать спектакли в формате «Бэби-среда». Именно в таком формате Екатерина решила ставить спектакль в Хабаровске, назвав его «Бэби среда. Амур».

 — Мы с актерами вашего театра драмы идем в лабораторию в поисках того, как создать атмосферу на нашу заданную тему, — говорит Гаева. — Основная тема — река. Дальше уже идёт развитие — для кого-то Амур — речка, для кого-то любовь и так далее. За литературную основу берем стихи Анастасии Орловой «Мы плывем на лодке». Спектакль идет час. По словам Гаевой, некоторые удивляются: как маленький ребенок высидит представление?

 — Никто и не высиживает, потому что у нас нет разделения на сцену и зрительный зал, — поясняет режиссёр. — Есть единое сценическое пространство, в котором существуют актеры, музыканты. В это пространство мы и приглашаем детей с их родителями, как соавторов происходящего действия. По словам Екатерины Гаевой, каждый спектакль по-своему уникальный. Ведь на каждое новое представление будут приходить новые соавторы.

Первые два спектакля «Бэби среда. Амур» будут благотворительными и состоятся 22 сентября на малой сцене театра драмы. Официальная же премьера для самых юных зрителей намечена на 8 октября.


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