Второе село из «дальневосточных гектаров» появится в Хабаровском крае

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Благодаря обладателям «дальневосточных гектаров» размеры Кругликовского сельского поселения в районе им. Лазо скоро увеличатся, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Законодательной Думы Хабаровского края.

Соответствующей «дорожной картой» определены этапы образования нового населенного пункта в местах компактного расположения земельных участков, взятых в качестве «дальневосточных гектаров». Он станет вторым таким селом в Хабаровском крае. В осеннюю сессию краевым парламентариям предстоит принять два закона: первый позволит расширить границы Кругликовского поселения, второй — образовать на этой территории новый населенный пункт.

Далее потребуется участие самих жителей будущего села или поселка. Им предстоит выбрать название из тех, что предложили земляки: Лазурный, Кедровый, Брусничный, Тигровый, Багульники и Приозерный, или придумать имя самим.

— С помощью опроса будет выявлено мнение населения, затем специальным постановлением Думы края выбранное жителями название предстоит одобрить, — подчеркнула председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан. — Присваивается же наименование поселению постановлением правительства Российской Федерации. Вот такая длительная процедура. К тому же, поселок должен быть не только на бумаге, значит, администрации муниципального образования района совместно с министерством строительства Хабаровского края предстоит подготовить документы на территориальное планирование и градостроительное зонирование, а это потребует расходов из краевого бюджета. Поэтому пока «дорожной картой» по образованию нового населенного пункта вблизи села Кругликово мероприятия с самыми дальними сроками датируются I кварталом 2019 года.

Напомним, что закон о «дальневосточном гектаре» позволяет «в случае, если с двадцатью или более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками, которые являются смежными и (или) компактно расположенными и находятся в границах населенного пункта или на расстоянии не более двадцати километров от населенного пункта, органы государственной власти, органы местного самоуправления оказывают содействие обустройству территории, в границах которой расположены такие земельные участки, посредством строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур».

Напомним также, что собрание депутатов Хабаровского муниципального района ранее приняло единогласное решение о создании нового сельского поселения на компактных ДВ-гектарах в районе села Свечино, оно войдет в состав Галкинского сельского поселения.