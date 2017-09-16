Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Америке предложили купить Россию
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
"Мой отец советует мне быть скромнее": Казанова о свадьбе
СМИ: 52-летняя Распутина жалуется на мужа-тирана
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": СМИ о российских С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Котопоезд из Японии
06:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла старейшая жительница планеты

На Ямайке скончалась 117-летняя Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown), которая являлась самым старым человеком на Земле.

Об этом в субботу, 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Женщина, которая остановила холодную войну» Сюзанна Масси: Против России настроена маленькая кучка элит, а не Трамп и народ Америки

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром.

«Вы знаете, иногда я спрашиваю себя: неужели мне в самом деле 110 лет? — призналась она. — Потому что я не чувствую себя на 110». 26 июля 2017 года она заняла пятое место в списке старейших людей в истории.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Меркель нашла интересным план Путина о миротворцах в Донбассе
Киев заявил об отказе Siemens в поставках оборудования из-за РФ
Эксперт назвал последствия введения налога для online-магазинов
Три ребенка погибли при пожаре в детском лагере в Одессе
Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете
ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу
Спорт
МОК поддержал Россию Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь