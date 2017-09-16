Умерла старейшая жительница планеты

Об этом в субботу, 16 сентября, в своем Twitter сообщил премьер-министр островного государства Эндрю Холнесс.

Старейшим человеком на планете она была признана в апреле 2017 года, после смерти итальянки Эммы Моран, которая была последним человеком, родившимся до 1900 года.

Браун родилась в ямайском приходе Трелони 10 марта 1900 года. В 2010 году женщина дала интервью местной газете. Долгожительница рассказала, что не ест свинину и курятину, а также не употребляет ром.