Дорожные инспекторы Приморья объявили месячник «белой трости»

Накануне в Приморском крае стартовал тематический месячник, направленный на привлечение внимания участников дорожного движения к проблемам незрячих пешеходов. Его начало приурочено к Международному дню белой трости, который отмечается 15 сентября. Белую трость как символ слепоты, привлекающий внимание окружающих, придумал в 1921 году британский фотограф Джеймс Биггс, потерявший зрение и вынужденный заново учиться ориентироваться в пространстве. Белая трость Биггса получила распространение во многих европейских странах и США в 50−60-е годы, когда государственная политика этих стран стала социально-ориентированной. Впервые День белой трости отметили в 11964 году. В последние годы движение пропаганды заботы о незрячих пешеходах получило распространение и в России.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в Приморском крае проводятся занятия по безопасному поведению на дороге для людей, имеющих ограничения по зрению. В этом участвуют сотрудники краевой общественной организации социальной помощи «Воскресенье», прошедшие специальный курс обучения по пространственному ориентированию. При этом в ходе практических занятий слушатели и инструкторы нередко сталкиваются с непониманием или незнанием окружающими прав людей, имеющих ограничения по зрению: водители не обращают внимание на белую трость в руках слепого, проезжают близко к незрячему, заезжают на бордюры — основной направляющий ориентир для слепого.