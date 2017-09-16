Дорожные инспекторы Приморья объявили месячник «белой трости»
Водителям напомнят, что незрячих пешеходов следует пропускать не только на переходах.
Водителям напомнят, что незрячих пешеходов следует пропускать не только на переходах.
Накануне в Приморском крае стартовал тематический месячник, направленный на привлечение внимания участников дорожного движения к проблемам незрячих пешеходов. Его начало приурочено к Международному дню белой трости, который отмечается 15 сентября. Белую трость как символ слепоты, привлекающий внимание окружающих, придумал в 1921 году британский фотограф Джеймс Биггс, потерявший зрение и вынужденный заново учиться ориентироваться в пространстве. Белая трость Биггса получила распространение во многих европейских странах и США в 50−60-е годы, когда государственная политика этих стран стала
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В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции в течение месяца будут объяснять жителям Приморья, что людям, имеющим ограничения по зрению, гораздо труднее ориентироваться в интенсивной