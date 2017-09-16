«Добрый Хабаровск» откликнулся: Гора вещей для нуждающихся растет с каждым часом
Около двух тысяч горожан уже пришли на набережную к стадиону имени В. И. Ленина, чтобы поделиться тем, что имеют, с нуждающимися.
Около двух тысяч горожан уже пришли на набережную к стадиону имени В. И. Ленина, чтобы поделиться тем, что имеют, с нуждающимися.
Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.
С каждым часом прибывает помощь для нуждающихся, собранная отзывчивыми горожанами в ходе 11-часового благотворительного марафона «Добрый Хабаровск». Уже пришло порядка 2 тысяч человек, которые принесли подгузники, одежду для бездомных, товары для детского творчества, корм для животных и макулатуру, и это только начало, сообщили корр. ИА AmurMedia организаторы марафона.
Сотни хабаровчан с утра отправились на набережную к стадиону имени В. И. Ленина, чтобы принять участие в благотворительном марафоне «Добрый Хабаровск», чтобы помочь нуждающимся:
— На 12.00 уже собрано 3860 подгузников, 38 кг макулатуры, 4 мешка одежды для бездомных, 72 штуки товаров для творчества для
Для удобства вся помощь разделена на 5 направлений, содержание которых понятно из названий: «Счастливый сон», «Свежий свитер», «Бумажный бум», «БЕЗграничное творчество» и «Гав!Мяу!».
Место проведения марафона «Добрый Хабаровск»: парковая зона стадиона им. Ленина.
Время: 16 сентября 11.00— 22.00.
Телефон: 94−33−61.