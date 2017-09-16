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09:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Добрый Хабаровск» откликнулся: Гора вещей для нуждающихся растет с каждым часом

Около двух тысяч горожан уже пришли на набережную к стадиону имени В. И. Ленина, чтобы поделиться тем, что имеют, с нуждающимися.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 сентября, AmurMedia.

С каждым часом прибывает помощь для нуждающихся, собранная отзывчивыми горожанами в ходе 11-часового благотворительного марафона «Добрый Хабаровск». Уже пришло порядка 2 тысяч человек, которые принесли подгузники, одежду для бездомных, товары для детского творчества, корм для животных и макулатуру, и это только начало, сообщили корр. ИА AmurMedia организаторы марафона.

Сотни хабаровчан с утра отправились на набережную к стадиону имени В. И. Ленина, чтобы принять участие в благотворительном марафоне «Добрый Хабаровск», чтобы помочь нуждающимся: детям-инвалидам, малоимущим, бездомным, а также четвероногим воспитанникам зооприютов.

— На 12.00 уже собрано 3860 подгузников, 38 кг макулатуры, 4 мешка одежды для бездомных, 72 штуки товаров для творчества для детей-инвалидов и 27 кг корма для животных, — сообщили организаторы марафона. — Здесь уже побывало, наверное, тысячи 2 действительно добрых горожан, и они еще идут и идут.

Для удобства вся помощь разделена на 5 направлений, содержание которых понятно из названий: «Счастливый сон», «Свежий свитер», «Бумажный бум», «БЕЗграничное творчество» и «Гав!Мяу!».

Место проведения марафона «Добрый Хабаровск»: парковая зона стадиона им. Ленина.

Время: 16 сентября 11.00— 22.00.

Телефон: 94−33−61.

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