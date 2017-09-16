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09:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Памятник егерю откроют в Уссурийске на День тигра

Ожидается, что на церемонии будет присутствовать помощник президента РФ Константин Чуйченко.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 сентября, PrimaMedia.

Памятник сотрудникам Госохотнадзора торжественно откроют на улице Октябрьская в Уссурийске 23 сентября, когда в крае традиционно отмечается День тигра. Ожидается, что в церемонии примут участие помощник президента РФ — начальник Контрольного управления президента России Константин Чуйченко, а также губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, режиссер-документалист Сергей Ястржембский и сотрудники охотнадзора Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Пока сам памятник уже установлен и обернут материей, чтобы любопытные горожане не узнали пока, кто там изображен. ИА PrimaMedia однако стало известно, что в каменном изваянии воплощен егерь и спасенный им тигренок, чья мать погибла от рук браконьеров. Памятник выполнен из бронзы мастером из Владивостока.

На 24 сентября во Владивостоке запланирована обширная программа. Помимо традиционного карнавального шествия, на площади будут работать специализированные зоны, где можно будет узнать о главном герое праздника и деятельности природоохранных организаций по его сохранению. Детям не дадут заскучать многочисленные конкурсы, мастер-классы и квесты. В вечерней программе на Центральной площади города выступят группы STARCARDIGAN и Листья Травы. Хедлайнер праздника — группа «Би-2». Вход на городской праздник и концерт свободный.

Справка: Экологический праздник «День тигра» отмечается в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Он получил статус официального в 2001 году. Цель праздника — привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатором праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

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