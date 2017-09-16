Стали известны дни, когда новый тайфун испортит погоду в Приморье

В настоящий момент внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну Talim. В прошедшие сутки вихрь, не меняя своей интенсивности, медленно смещался над акваторией Восточно-Китайского моря. Минувшей ночью он изменил направление движения и повернул на северо-восток.

По последним расчетам гидродинамических моделей траектория движения тайфуна не меняется, он продолжит перемещаться в северо-восточном направлении. Уже ближайшей ночью Talim обрушится на южные острова Японии, а завтра днем выйдет на юг Японского моря. Далее вихрь продолжит двигаться на северо-восток над восточной акваторией моря вблизи западного побережья Японии. Днем 18 сентября тайфун подойдет к западному побережью острова Хоккайдо, в ночь на 19 сентября — к проливу Лаперуза. Днем во вторник он выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией. Но на сегодняшний момент вихрь относится к категории суперфайфунов, и на своем пути будет вызывать сильные ливни и ураганный ветер.