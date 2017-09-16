Стали известны дни, когда новый тайфун испортит погоду в Приморье
Влияние тайфуна Talim на восток Приморья ожидается днем 18 и ночью 19 сентября, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
Влияние тайфуна Talim на восток Приморья ожидается днем 18 и ночью 19 сентября, об этом ИА «Deita. ru» сообщили в
В настоящий момент внимание дальневосточных синоптиков приковано к тайфуну Talim. В прошедшие сутки вихрь, не меняя своей интенсивности, медленно смещался над акваторией
По последним расчетам гидродинамических моделей траектория движения тайфуна не меняется, он продолжит перемещаться в
Расчеты показывают, что тайфун в сторону Приморского края не свернет. Приморье окажется в его западной периферии. Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоду Приморского края влияние тайфуна скажется днем 18 и ночью 19 сентября: на востоке края пройдут дожди, местами сильные. На восточном побережье усилится ветер.
Екатерина Брязгунова.