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09:10 (мск), источник: Nur.kz

Дороги в Астане перекроют из-за марафона и ремонта

Закрытые участки будут открываться по мере прохождения последнего участника марафона.

Источник: Nur.kz

В Астане в связи с проведением ежегодного марафона 17 сентября в момент движения участников соревнований будет ограничено полностью движение транспортных средств, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.

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Закрытые участки будут открываться по мере прохождения последнего участника марафона.

Маршрут марафона пройдет по ул. Рыскулова, пр. Кабанбай батыра, ул. Бухар жырау, пр. Мангилик Ел, ул. Сыгынак, ул. Панфилова, пр. Тауелсыздык, ул. Нажмиденова, ул. Сарыкөл, ул. Байтурсынова, пр. Кошкарбаева, пр. Жумабаева, пр. Абылай хана, пр. Момыш улы, пр. Жумабаева, пр. Кошкарбаева, пр. Мангилик Ел, ул. Кунаева, ул. Восточнее Кабанбай батыра, ул. Достык, пр. Мангилик Ел.

Управление административной полиции ДВД Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, используя параллельные улицы.

Автомобили служб экстренного реагирования (кареты скорой помощи, служб ЧС и МВД) будут пропускаться в поперечных направлениях сотрудниками, несущими службу на местах.

Посетителям лечебных заведений, расположенных вдоль улицы Рыскулова предлагается маршрут по пр. Туран, заезды со стороны ул. Хусейн бен талал (ранее ул. № 31).

Кроме того, в связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по улице Есенберлина на участке от проспекта Женіс до улицы Бейсекова с 21.00 16 сентября по 21.00 17 сентября движение транспортных средств будет ограничено полностью.

В связи с проведением работ по замене деформационного шва по ул. Сарайшык (автомобильный мост М-1) с 18 сентября по 28 сентября движение транспортных средств будет ограничено частично.

Полиция рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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