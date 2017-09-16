«Иркутскавтодор» вернул вывезенный по ошибке павильон предпринимателю

Источник: IrkutskMedia.ru

«Иркутскавтодор» вернул предпринимателю павильон, который незаконно вывез в июне. Должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения выявлены прокуратурой Кировского района Иркутска. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомством в ходе проверки, проведенной по обращению индивидуального предпринимателя, выявлены нарушения его прав, допущенные должностными лицами МУП «Иркутскавтодор».

«Установлено, что в июне 2017 года предприятием “Иркутскавтодор” был вывезен и помещен на территорию предприятия павильон. Акт переноса самовольно размещенного движимого имущества не составлялся. Собственник торгового павильона, представители администрации Иркутска и сотрудники органов внутренних дел при демонтаже и вывозе имущества не присутствовали», — отметили в ведомстве.

Индивидуальный предприниматель обращался в предприятие с просьбой о возврате павильона, на что ему было незаконно отказано.

Учитывая, что право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности защищается законом, прокуратурой Кировского района Иркутска в МУП «Иркутскавтодор» внесено представление об устранении нарушений прав субъекта предпринимательской деятельности.

Напомним, что «Иркутскавтодор» признал, что павильон, незаконно вывезенный из центра города в июне, был изъят по ошибке. Как выяснилось, в плане у работников значился киоск, расположенный по другому адресу. Кроме того, за то время, что торговая точка находилась на охраняемой территории предприятия, ее полностью разграбили.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в июне к бизнес-омбудсмену Иркутска обратился владелец торговой точки, который рассказал, что его киоск был похищен. Как выяснилось позже, нестационарный торговый объект увезли ночью по распоряжению местной администрации. С помощью полиции павильон удалось разыскать. Выяснилось, что его увезли на основании распоряжения сотрудника городской администрации, который ранее в присутствии других предпринимателей и бизнес-омбудсмена заявил, что торговый объект можно оставить на прежнем месте до сентября 2017 года. Районная прокуратура провела необходимую проверку, и вынесла представление вернуть киоск предпринимателю. Однако представитель бизнеса далеко не сразу смог забрать свой павильон из-за возникших на нервной почве проблем со здоровьем.

Между тем, после того, как предприниматель получил доступ к своему имуществу и в присутствии полиции открыл двери НТО, обнаружилось, что павильон полностью разграблен — в передвижном киоске не было ни товара, ни выручки, ни бытовой техники (холодильников, микроволновой печи). Сейчас полиция занимается делом о хищении имущества. Отметим, все время, пока киоск находился на территории «ИркутскАвтодора», он должен был быть под охраной. Это преступление подходит под статью о хищении в крупном размере, которое считается тяжким и предполагает наказание виновных лишением свободы на срок до шести лет.

Как пояснили сотрудники МУП в официальном письме в прокуратуру, в тот день, когда киоск исчез с места, где находился на протяжении нескольких лет, работники предприятия должны были вывезти другой павильон. Однако они не только забрали не тот киоск, но и грубо нарушили всю процедуру изъятия. По закону, сначала предпринимателю должно было быть направлено письмо с предложением добровольно убрать самовольно размещенный НТО. После этого сотрудники администрации должны были по почте отправить уведомление о дате сноса киоска. Сама процедура сноса должна проходить в присутствии собственника, сотрудников администрации и представителей правоохранительных органов. Однако киоск был вывезен не только без их участия, но и без составления необходимого акта, кроме того, НТО увезли ночью, без свидетелей. После того, как павильон был найден, директор предприятия заявлял в СМИ, что МУП не имеет никакого отношения к исчезновению киоска.