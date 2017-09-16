В Новосибирске открыли самую большую за Уралом площадку для воркаута

Источник: Вести - Новосибирск

Алексей Субботин занимается воркаутом уже два года. Начинал у себя во дворе с простейших приемов, а сейчас выполняет сложные упражнения и комбинации. В Заельцовский парк пришел познакомиться с новыми снарядами.

Алексей Субботин, Воркаутер: «Площадка чудесная. Все очаровательно. Покрытия даже есть. Все — инвентари, различные упражнения можно на ней делать. Очень хорошая площадка. Мы с ребятами опробовали».

И есть что опробовать. 500 квадратных метров воркаут-площадки. Современные многофункциональные тренажёры. Резиновое покрытие и все это бесплатно. Приходи занимайся. Инициаторами строительства стали сами жители.

Константин Юниджан, Участник объединения волонтёров «Звезда»: «Гуляя здесь с ребёнком со своей семьей мы увидели, что площадка находится в таком запустелом состоянии. Два турника одни брусья которым больше 12 лет. А городу требуются такие большие площадки. Мы можем что-то изменить, мы берем это и делаем. Так мы взяли 24 человека и изменили за 75 дней».

Игорь Капориков, Корреспондент: «Вся прелесть воркаута в том, что для тренировок не нужны не какие залы или специально подготовленные площадки. Вышел на улицу увидел турник или брусья и начал заниматься с собственным весом».