В Новосибирске открыли самую большую за Уралом площадку для воркаута
В Новосибирске открыли самую большую за Уралом площадку для воркаута — или
В Новосибирске открыли самую большую за Уралом площадку для воркаута — или
Алексей Субботин занимается воркаутом уже два года. Начинал у себя во дворе с простейших приемов, а сейчас выполняет сложные упражнения и комбинации. В Заельцовский парк пришел познакомиться с новыми снарядами.
Алексей Субботин, Воркаутер: «Площадка чудесная. Все очаровательно. Покрытия даже есть. Все — инвентари, различные упражнения можно на ней делать. Очень хорошая площадка. Мы с ребятами опробовали».
И есть что опробовать. 500 квадратных метров
Константин Юниджан, Участник объединения волонтёров «Звезда»: «Гуляя здесь с ребёнком со своей семьей мы увидели, что площадка находится в таком запустелом состоянии. Два турника одни брусья которым больше 12 лет. А городу требуются такие большие площадки. Мы можем
Игорь Капориков, Корреспондент: «Вся прелесть воркаута в том, что для тренировок не нужны не какие залы или специально подготовленные площадки. Вышел на улицу увидел турник или брусья и начал заниматься с собственным весом».
Поэтому сегодня этот любительский вид спорта так популярен среди молодежи. Каждая новая площадка — воспитывает новых спортсменов. Начать можно в любом возрасте.