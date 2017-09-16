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09:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Центр Новосибирска перекроют из-за празднования 80-летия Новосибирской области

Центр Новосибирска сегодня станет пешеходным. Из-за празднования юбилея области движение транспорта будет ограничено на ряде улиц.

Источник: Вести - Новосибирск

Подробный список участков сейчас на ваших экранах. Закроют Красный проспект, Октябрьскую и Вокзальную магистрали, улицы Орджоникидзе, Кирова, Максима Горького, Ядринцевскую, Щетинкина, Депутатскую, Романова, Октябрьскую, Потанинскую, Чаплыгина, Коммунистическую, Свердлова, Спартака, Каинскую. Для автотранспорта въезд на эти магистрали закрыт с 9 утра до 10 часов вечера. Кроме того, на ряде улиц запретят парковку. В этих местах появятся специальные информационные щиты и временные знаки. Отмечу, на все время проведения праздничных мероприятий, сегодня и завтра, улица Ленина будет полностью закрыта для движения автомобилей.

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