Арт-ярмарка, маркет еды и показ японского кино: куда пойти в выходные

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Выставки

Узнать, какие книги читают те, кто живет в России

Дата: 17 сентября — 8 октября.

Место: Дом Гоголя, Никитский бульвар, дом 7а.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

В Доме Гоголя открывается выставка фотографа Яны Шраер «Уроки чтения». Экспозиция расскажет о том, какие бумажные книги читают люди, живущие в России, чем наполнена их жизнь, к чему они стремятся и о чем мечтают.

Я просто подходила к незнакомым людям, которые читали книги в кино, в парке, в поезде дальнего следования, электричках, других публичных местах, и предлагала им принять участие в проекте. Если они соглашались, то я их фотографировала и записывала небольшое интервью, в котором они делились со мной своими мыслями о жизни и о книгах, которые читали. Яна Шраер

Итогом проекта стала выставка фотографий.

Посмотреть парад оркестров на выставке NAMM Musikmesse

Дата: 17 сентября.

Место: парк «Сокольники», улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

В рамках международной выставки NAMM Musikmesse, которая в шестой раз соберет профессионалов музыкальной индустрии и любителей музыки со всего мира, в парке «Сокольники» пройдет II Международный фестиваль оркестров и ансамблей Grand Band Show. Посетители увидят парады-дефиле и посетят мастер-классы отечественных и зарубежных мастеров оркестрового и инструментального жанров.

В воскресенье на центральной площади парка состоится «Битва оркестров». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте выставки.

Лекции

Вспомнить картины мариниста на лекции «Живые полотна Айвазовского»

Дата: 16 сентября.

Место: библиотека № 4 имени Е. А. Фурцевой, Фрунзенская набережная, дом 50.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Наверное, все помнят о том, какой ажиотаж вызвала выставка картин Ивана Айвазовского, открытая в Третьяковской галерее в прошлом году. Было представлено 200 экспонатов из 17 музеев и шести частных собраний. Экспозиция побила рекорд выставки Валентина Серова — в среднем ее посещали около пяти тысяч человек в день.

Встреча в библиотеке № 4 посвящена 200-летию со дня рождения известного мариниста. Художница Полина Нечаева расскажет гостям о жизни и творчестве Айвазовского. Посетителей ждет круглый стол, во время которого покажут документальный фильм «Эффект Айвазовского» и представят выставку из фондов библиотеки.

Послушать лекцию «О чем рассказали архитекторы»

Дата: 16 сентября.

Место: музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», проспект Мира, дом 123б.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

На ВДНХ завершается курс по истории и архитектуре в рамках летней образовательной программы. На лекции гости узнают, какие постройки были прототипами важнейших объектов ВДНХ и какие параллели можно провести между ее павильонами и знаменитыми зданиями прошлого.

Как архитекторы и скульпторы создали на выставке «храм тракторов» и «мавзолей советской эпохи»? Какие эмоции испытывал бы павильон «Монреальский», будь он человеком?

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В рамках образовательного проекта на ВДНХ прошло более 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий. В этом году мероприятия проходили в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница», а также на «Городской ферме», в лектории «Дома ремесел» и в шахматном клубе. Посетителям рассказывали об истории и архитектуре, нейротехнологиях и педагогике, стартапах и развитии бизнеса, настоящем и будущем журналистики, об экологии, кино, музыке и литературе.

Общение

Написать письмо Джульетте

Дата: 16 сентября.

Место: Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Бауманская улица, дом 58/25, строение 14.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Никогда не поздно написать письмо главной героине знаменитой трагедии Уильяма Шекспира. Например, это можно сделать в субботу в библиотеке имени Н. А. Некрасова.

С 1972 года в Вероне существует Клуб Джульетты, который отвечает на послания, адресованные шекспировским героям (главным образом возлюбленной Ромео). Все письма участников акции отправят в Верону, а позже они получат ответ.

Также в этот вечер гости библиотеки вспомнят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», узнают, какие существуют виды эпистолярного жанра, и поговорят о каллиграфии.

Выучить пару фраз на испанском

Дата: 17 сентября.

Место: центр культуры и искусства «Меридиан», Профсоюзная улица, дом 61.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

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Центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает москвичей на День испанского языка. Дети и взрослые познакомятся с культурой Испании и стран Латинской Америки, а также возьмут урок испанского, который проведут носители языка.

В 12:30 начнется занятие «Испанский для туристов». В 13:45 откроется языковая мастерская Taller de español para sobrevivir. В 15:30 тех, кто уже немного владеет языком, пригласят в разговорный клуб Conversamos en español. Участников ждут языковые игры и просмотр фильмов на испанском, которые сделают обучение интереснее и продуктивнее.

Праздник завершится в 16:40 кулинарным мастер-классом Cocinamos en español в фойе большого зала. Гости приготовят латиноамериканские блюда.

Необходима предварительная регистрация.

Ярмарки

Купить украшения и забрать домой щенка из приюта

Дата: 16—17 сентября .

Место: дизайн-завод «Флакон», Большая Новодмитровская улица, дом 36.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Гости дизайн-завода «Флакон» вряд ли уйдут оттуда с пустыми руками. Участники арт-ярмарки представят аксессуары, украшения, одежду, предметы интерьера, детские вещи ручной работы, игрушки, вязаные изделия и многое другое. Детей и взрослых ждут мастер-классы по рисованию в стиле зентангл, изготовлению натуральной косметики и танцам.

А с выставки муниципального приюта для собак можно будет забрать домой четвероногого друга.

Попробовать гавайскую еду и роллы с фалафелем в Музее Москвы

Дата: 16—17 сентября .

Место: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Вегетарианские хот-доги, смузи в бутылках-лампочках, натуральные лимонады, гавайская еда, фиш-энд-чипс, бургеры с крабом и роллы с фалафелем попробуют гости 34-го маркета местной еды. В этот раз он будет посвящен правильному питанию и натуральным продуктам.

Во дворе Музея Москвы организаторы попытаются доказать, что здоровая пища может быть не только полезной, но и вкусной. Откроется тематический лекторий, где эксперты расскажут о подсчете калорий и необходимой физической нагрузке. Посетители познакомятся с основами тайм-менеджмента и грамотного распределения задач, научатся концентрироваться на наиболее важных вещах и мыслях. А на лекции о гастрономическом бизнесе профессионалы расскажут, как быстро и с минимальными потерями открыть кафе.

Принять участие в акции «Москва — город мира, дружбы и согласия»

Дата: 16 сентября.

Место: Таганский парк, Таганская улица, дом 40/24.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Таганский парк приглашает на социальную акцию «Москва — город мира, дружбы и согласия». Здесь откроется выставка-ярмарка изделий народных промыслов, национальных костюмов, предметов быта и сувениров. Гости смогут попробовать блюда национальных кухонь разных народов, а юных посетителей будут развлекать аниматоры на детской площадке. Кроме того, для детей и взрослых пройдет конкурс рисунка на асфальте, а на главной сцене парка с 13:00 до 17:00 состоится концерт.

Кино

Посмотреть фильмы Дзюна Итикавы

Дата: 16—17 сентября .

Место: кинотеатр «Факел», шоссе Энтузиастов, дом 15/16.

Вход: свободный.

Для кого: для взрослых.

В кинотеатре «Факел» покажут фильмы «Бу-су» («Некрасивая девушка», 1987) и «Токийская колыбельная» (1997) японского режиссера Дзюна Итикавы. Показ картин, снятых на 35-миллиметровую пленку, пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Бу-су» — мелодрама о школьнице, которая живет с тетей, управляющей окией — домом свиданий, где живут гейши. Девушка и сама хочет стать гейшей, но даже наставления родственницы ей в этом не очень помогают. Над ней постоянно насмехаются одноклассницы, но все меняется, когда ей доверяют танцевальный номер в постановке школьного театра.

«Токийская колыбельная» — это наблюдение за жизнью и нравами японской семьи и ее соседей, живущих на окраине Токио. Коити, сбежавший несколько лет назад от своей жены Хисако, возвращается домой. Супруга принимает его как ни в чем не бывало. Эта ситуация вызывает интерес не только соседей, но и влюбленного в Хисако молодого писателя Асакуру, который начинает копаться в прошлом блудного мужа.

Прийти в библиотеку не за книгой

Дата: 16 сентября.

Место: библиотека № 265, поселение Филимонковское, деревня Валуево, дом 14.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

В субботу в библиотеке № 265 покажут фильм «Частное пионерское — 2» Александра Карпиловского.

Это вторая часть трилогии о приключениях советских школьников. Действие разворачивается в 1979 году. Лучшие друзья Димка, Мишка и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море. За одну смену им предстоит узнать, какова цена дружбы, сразиться с бандитами за сокровища, нечаянно отравить директора и заблудиться в пещерах. И конечно, главных героев ждет первая любовь.

Спорт

Проникнуться атмосферой чемпионата мира по футболу

Дата: 16 сентября.

Место: олимпийский комплекс «Лужники», Лужнецкая набережная, дом 24.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

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В олимпийском комплексе «Лужники» пройдет фестиваль «Россия любит футбол!».

В программе выступления популярных исполнителей и диджеев, танцевальные батлы, выставка «Эпохальные моменты советского футбола», мастер-классы и автограф-сессии известных футболистов, стенд киберфутбола и игровые зоны. Для самых маленьких посетителей откроется детская зона «Футбольное царство».

Подробную информацию можно найти на сайте фестиваля.

Пробежать «Кросс наций»

Дата: 16 сентября.

Место: парк «Фестивальный», улица Сущевский Вал, дом 56.

Вход: свободный.

Для кого: для всей семьи.

Участниками «Кросса наций» могут стать все желающие старше семи лет, имеющие допуск врача. Также они смогут сдать нормативы по бегу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Спортсменов, занявших первое, второе и третье места в своих возрастных группах, наградят медалями и дипломами.