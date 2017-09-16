Облачность и до 20 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу
Теплая осенняя погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в субботу, столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
Теплая осенняя погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в субботу, столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
РИАМО — 16 сен. Теплая осенняя погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в субботу, столбики термометров поднимутся до 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Предстоящим днем на смену ненастному циклону придет антициклон и Московский регион окажется на его северной периферии. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 16 сентября, при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице повысится до 16−18 градусов, по области до 15−20 градусов.
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