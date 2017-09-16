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09:50 (мск), источник: РИАМО

Облачность и до 20 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу

Теплая осенняя погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в субботу, столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2017

РИАМО — 16 сен. Теплая осенняя погода с переменной облачностью ожидается в Московском регионе в субботу, столбики термометров поднимутся до 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем на смену ненастному циклону придет антициклон и Московский регион окажется на его северной периферии. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 16 сентября, при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице повысится до 16−18 градусов, по области до 15−20 градусов.

Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений, но уже на 3 градуса. Ветер юго-западный, умеренный, 5−10 метров в секунду, местами с порывами до 12−15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба, что на пару единиц выше нормального. Относительная влажность воздуха составит около 50%.

«Ожидается очень комфортный и довольно теплый для середины сентября день, благоприятный для большинства людей. Лишь интенсивный рост атмосферного давления, на 10 единиц за сутки — может стать негативным фактором и спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к сосудистым реакциям. В группе риска в первую очередь гипертоники и лица с нестабильным собственным давлением, а также люди, страдающие вегето-сосудистой дистонией, перенесшие сосудистые катастрофы», — предупреждают синоптики.

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