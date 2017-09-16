Облачность и до 20 градусов тепла ожидается в Московском регионе в субботу

Предстоящим днем на смену ненастному циклону придет антициклон и Московский регион окажется на его северной периферии. По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 16 сентября, при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице повысится до 16−18 градусов, по области до 15−20 градусов.

Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений, но уже на 3 градуса. Ветер юго-западный, умеренный, 5−10 метров в секунду, местами с порывами до 12−15 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба, что на пару единиц выше нормального. Относительная влажность воздуха составит около 50%.