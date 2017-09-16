Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Мнение депутата Рады о штурме резиденции Порошенко
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": СМИ о российских С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
10Apple показала новые iPhone
09:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Парад студентов: тысячи первокурсников прошли по центру Хабаровска

У памятника Муравьеву-Амурскому парни и девушки поклялись хорошо учиться и использовать свои знания во благо страны.

Более шести тысяч первокурсников сегодня вышли на центральную улицу Хабаровска, чтобы поддержать акцию «Парад российского студенчества». Они сформировали колонны и прошли от площади имени Ленина до центральной набережной. К шествию присоединились студенты сразу 19 образовательных учреждений края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На эстрадной площадке набережной рядом с памятником Муравьеву-Амурскому участников парада посвятили в студенты. Первокурсники принесли клятву, в которой пообещали быть верными духу студенческого братства, прилежно учиться, сохранять традиции, направлять знания на укрепление России.

Завершился парад российского студенчества концертом.

Напомним, такой парад проходит в стране ежегодно. В этом году он объединил 40 городов России. Хабаровск впервые присоединился к акции в 2016-м.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Парад студентов: тысячи первокурсников прошли по центру Хабаровска
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Меркель нашла интересным план Путина о миротворцах в Донбассе
Киев заявил об отказе Siemens в поставках оборудования из-за РФ
Эксперт назвал последствия введения налога для online-магазинов
Три ребенка погибли при пожаре в детском лагере в Одессе
Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете
ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу
Спорт
МОК поддержал Россию Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида и Денниса Освальда, которые занимаются расследованием темы российского допинга, впервые представили свои доклады
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь