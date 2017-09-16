Парад студентов: тысячи первокурсников прошли по центру Хабаровска
У памятника
У памятника
Более шести тысяч первокурсников сегодня вышли на центральную улицу Хабаровска, чтобы поддержать акцию «Парад российского студенчества». Они сформировали колонны и прошли от площади имени Ленина до центральной набережной. К шествию присоединились студенты сразу 19 образовательных учреждений края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
На эстрадной площадке набережной рядом с памятником
Завершился парад российского студенчества концертом.
Напомним, такой парад проходит в стране ежегодно. В этом году он объединил 40 городов России. Хабаровск впервые присоединился к акции в 2016-м.