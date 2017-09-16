Парад студентов: тысячи первокурсников прошли по центру Хабаровска

Более шести тысяч первокурсников сегодня вышли на центральную улицу Хабаровска, чтобы поддержать акцию «Парад российского студенчества». Они сформировали колонны и прошли от площади имени Ленина до центральной набережной. К шествию присоединились студенты сразу 19 образовательных учреждений края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На эстрадной площадке набережной рядом с памятником Муравьеву-Амурскому участников парада посвятили в студенты. Первокурсники принесли клятву, в которой пообещали быть верными духу студенческого братства, прилежно учиться, сохранять традиции, направлять знания на укрепление России.

Завершился парад российского студенчества концертом.