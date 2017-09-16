Маршрут трамвая № 6 в Челябинске перейдет на временное расписание
Изменения будут действовать с 18 по 28 сентября.
Изменения будут действовать с 18 по 28 сентября.
Расписание и путь следования некоторых рейсов трамвайного маршрута № 6 изменятся в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Первые рейсы из депо по рабочим дням будут выходить на линию в 6:07 и 6:53 (вместо 6:19 и 7:05 соответственно) по маршруту Депо № 1 — ЧГРЭС — ул. Труда — ЧТЗ.
Рейсы отправлением с ЧТЗ в 10:25 и 14:21 будут следовать по маршруту ЧТЗ — депо № 1.
Рейс отправлением с ЧТЗ в 18:53 проследует по маршруту ЧТЗ — ул. Российская — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — депо № 1.
Отметим, 15 сентября в редакцию обратились читатели, которые пожаловались на изменение маршрута утренних рейсов. «АиФ-Челябинск» направил запрос в управление транспорта с просьбой внести изменения в работу маршрута, в результате обращения расписание было пересмотрено в пользу пассажиров.
Напомним, что изменения коснулись и трамвайного маршрута № 5 «ЧЭМК — завод им. Колющенко», который в связи капитальным ремонтом путей на участке улицы Труда следует по улице Карла Маркса.