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10:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Маршрут трамвая № 6 в Челябинске перейдет на временное расписание

Изменения будут действовать с 18 по 28 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Расписание и путь следования некоторых рейсов трамвайного маршрута № 6 изменятся в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Первые рейсы из депо по рабочим дням будут выходить на линию в 6:07 и 6:53 (вместо 6:19 и 7:05 соответственно) по маршруту Депо № 1 — ЧГРЭС — ул. Труда — ЧТЗ.

Рейсы отправлением с ЧТЗ в 10:25 и 14:21 будут следовать по маршруту ЧТЗ — депо № 1.

Рейс отправлением с ЧТЗ в 18:53 проследует по маршруту ЧТЗ — ул. Российская — ул. Кирова — ул. Карла Маркса — депо № 1.

Отметим, 15 сентября в редакцию обратились читатели, которые пожаловались на изменение маршрута утренних рейсов. «АиФ-Челябинск» направил запрос в управление транспорта с просьбой внести изменения в работу маршрута, в результате обращения расписание было пересмотрено в пользу пассажиров.

Напомним, что изменения коснулись и трамвайного маршрута № 5 «ЧЭМК — завод им. Колющенко», который в связи капитальным ремонтом путей на участке улицы Труда следует по улице Карла Маркса.

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