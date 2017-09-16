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10:43 (мск), источник: ТАСС

Мариинский театр открывает органный фестиваль при участии музыкантов из Европы

В рамках мероприятия на сцене Мариинского театра выступят органисты из Италии, Франции, Великобритании и Польши.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыканты из европейских стран примут участие в международном органном фестивале, который открывается в субботу в Концертном зале Мариинского театра. В первый вечер с программой «Вокруг Баха» здесь выступит заслуженный артист России Алексей Паршин, сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Помимо россиян, в течение двух недель на фестивале будут выступать органисты из Италии, Франции, Великобритании и Польши. Пройдет также специальное событие — дневной органный концерт для детей.
Екатерина Ордовская
Сотрудник пресс-службы Мариинского театра

По ее словам, каждый из участников — музыкант с большим исполнительским опытом и обширным репертуаром. Есть среди них и авторы собственной органной музыки.

На закрытии фестиваля 29 сентября свои произведения исполнит известный французский органист, педагог и композитор, автор более 100 произведений Тьерри Эскеш. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В программу войдут также произведения Сэмюэля Барбера, Феликса Мендельсона, Марселя Дюпре, Луи Вьерна.

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Французские музыканты — постоянные участники, органного фестиваля, зародившегося пять лет назад. Это объясняется еще и тем, что в Концертном зале Мариинского театра установлен орган французской фирмы «Альфред Керн и сын» (Страсбург). Этот инструмент представляет собой синтез классического и романтического направления французской культуры органостроения.

Среди участников фестиваля — британский музыкант, органист церкви Святой Маргариты Вестминстерского аббатства Томас Троттер, польский органист Кароль Моссаковский и итальянский органист и клавесинист Петер Кофлер.

Международный органный фестиваль — первый из 13 фестивалей Мариинского театра, открывшего на нынешней неделе 235-й сезон. Это самая обширная фестивальная «коллекция», собранная по инициативе одного театра.

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