В Татарстане стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленодольского района РТ открылись традиционные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного спроса.

В этом году работа ярмарок продлится до 23 декабря и будет организована каждую субботу. Сельхозпроизводители районов республики, организаций АПК предлагают посетителям свою продукцию по доступным ценам.

Одну из ярмарочных площадок, которая развернулась на территории агропромпарка «Казань», посетил глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов. Здесь производители Апастовского, Балтасинского, Арского, Мамадышского районов представили большой выбор товаров, в том числе, овощи, мясо, рыбу, колбасные изделия, сыры, муку, макаронные изделия, крупы, мед, масла, яйца, молочные продукты и прочую сельхозпродукцию и продовольственные товары.

Марат Ахметов обошел торговые ряды, пообщался с покупателями и продавцами, поинтересовался, как идет торговля, а также ознакомился с ценами и ассортиментом представленной продукции, оценил ее качество.

«Ассортимент традиционный, мы виноград, арбузы и ананасы не выращиваем, это понятно. Что на территории нашей республики производится, то мы и стараемся предлагать посетителям. А какие объемы, что и сколько будет реализовано, конечно, зависит от покупательской способности населения. К сожалению, в этом направлении пока остается желать лучшего — она не растет. Но ярмарки — это как раз те площадки, где менее обеспеченные слои населения могут приобрести товары по своим потребностям. Потому что стараемся выдерживать цены на 20 — 30 процентов ниже, чем в магазинах, торговых сетях», — заявил в беседе с журналистами вице-премьер.

Напомним, что в 2016 году всего было проведено 33 ярмарки, на которые завезли продукции на сумму более 1,6 млрд рублей.

«Думаю, примерно такие же объемы будут реализованы на десяти площадках Казани, на трех в Набережных Челнах, да и районы у себя такие же ярмарки проводят», — заметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Мы очень ответственно относимся к этому социальному проекту и будем стараться выдерживать достойный уровень проведения и последующих ярмарок», — заверил он.

В том, что ярмарки пользуются спросом у населения. корреспондент ИА «Татар-информ» смог убедиться лично. Одна из посетительниц, увидев Марата Ахметова, подошла к нему со словами благодарности. «Спасибо вам за ярмарки», — сказала она.

«Мы каждый год посещаем такие ярмарки. Радует большой выбор сельскохозяйственной продукции, которую можно приобрести в одном месте и недорого. Сегодня купили картошку, лук, мед», — поделилась жительница Казани Алина.

«Я закупаю здесь овощи для заготовок на зиму. Конечно, такие ярмарки нужны, особенно, если нет своего сада, огорода», — рассказала другая горожанка Гульназ.

Стоит отметить, что ярмарка — это не только место по реализации сельхозпродукции, но и настоящая праздничная площадка. Уже при входе на территорию агропромпарка «Казань» посетителей песнями и танцами встречают творческие коллективы.

Кроме того, всем желающим бесплатно предлагается попробовать различные блюда, приготовленные в печи. «Это передвижная русская печь, в ней все можно приготовить. Например, балеш за два часа здесь готовится. Народ интересуется. Варили гороховый суп, очень вкусно получается», — проинформировал председатель правления «Татпотребсоюза» Махмут Фаттахов.

В Казани ярмарки проходят также на территории рынка «Дерби» (поселок Дербышки, ул. Липатова, д. 7), перед гипермаркетами «Бахетле» (пр. Хусаина Ямашева, д. 71а и ул. Ленинградская, д. 27), около Московского рынка со стороны улиц Энергетиков и Ш. Усманова, перед торговым центром «Ягодная Слобода»; на площадке в поселке Юдино (ул. Ильича, д. 1), на парковочной площадке за Чеховским рынком по улице Достоевского (ул. Чехова, д. 2), перед парком имени К. Тинчурина, рядом с культурным центром «Чулпан». Торговля сельхозпродукцией организована и в технополисе «Новая Тура» в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

В Набережных Челнах для ярмарок выделены три площадки: на набережной Г. Тукая (стадион «Строитель»), на бульваре имени Г. Камала (между проспектами Мира и Московский) и на улице Ш. Усманова (от улицы Пушкина до проспекта Вахитова).