Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22—25 сентября.

Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте горадминистрации. Движение транспорта по Сормовскому шоссе (между домами 15 и 20) будет приостановлено с 18:00 22 сентября до 05:00 25 сентября. Это связано с обращением ОАО «Теплоэнерго» по производству строительно-монтажных работ на данном участке. Объезд будет организован по прилегающим улицам.