Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено 22—25 сентября
Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено
Движение транспорта по Сормовскому шоссе в Нижнем Новгороде будет прекращено
Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте горадминистрации. Движение транспорта по Сормовскому шоссе (между домами 15 и 20) будет приостановлено с 18:00 22 сентября до 05:00 25 сентября. Это связано с обращением ОАО «Теплоэнерго» по производству
Напомним, что движение транспорта по Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода в районе дома 10А закрыто до 17 сентября.