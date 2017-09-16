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11:11 (мск), источник: Sputnik.by

Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Магнитная буря на Земле после выбросов корональной массы на Солнце усилилась до второго уровня, сообщил американский Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

За последние десять дней на Солнце был зафиксирован ряд мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям на планете.

«Геомагнитные условия — G2, умеренные из-за продолжающегося эффекта от высокоскоростного потока корональной дыры на Солнце», — говорится в сообщении центра.

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По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.

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