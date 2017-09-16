Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Магнитная буря на Земле после выбросов корональной массы на Солнце усилилась до второго уровня, сообщил американский Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).

За последние десять дней на Солнце был зафиксирован ряд мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям на планете.

«Геомагнитные условия — G2, умеренные из-за продолжающегося эффекта от высокоскоростного потока корональной дыры на Солнце», — говорится в сообщении центра.