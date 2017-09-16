Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2
По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.
По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Магнитная буря на Земле после выбросов корональной массы на Солнце усилилась до второго уровня, сообщил американский Центр прогнозирования космической погоды (NOAA).
За последние десять дней на Солнце был зафиксирован ряд мощных вспышек, которые привели к магнитным бурям на планете.
«Геомагнитные условия — G2, умеренные
По прогнозам ученых, уже в воскресенье 17 сентября магнитная буря пойдет на спад и не превысит уровня G.