Городские автомобилисты выстроили из машин надпись «Я люблю Воронеж»
Мероприятие приурочили ко Дню города.
Мероприятие приурочили ко Дню города.
Автомобилисты города выстроили из машин надпись «Я люблю Воронеж». Участники группы «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» провели акцию ко Дню города на парковке у
Мероприятие состоялось в пятницу, 8 сентября. В акции поучаствовало около 110 машин.
Воронежские водители выстроили из машин фигуру колокольчика в конце августа 2017 года. Автомобилисты поздравили горожан с Днем знаний.