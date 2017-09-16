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11:27 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Городские автомобилисты выстроили из машин надпись «Я люблю Воронеж»

Мероприятие приурочили ко Дню города.

Автомобилисты города выстроили из машин надпись «Я люблю Воронеж». Участники группы «Местоположение ДПС Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» провели акцию ко Дню города на парковке у сити-парка «Град». Аэросъемка и фото появились в группе в субботу, 16 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мероприятие состоялось в пятницу, 8 сентября. В акции поучаствовало около 110 машин.

Воронежские водители выстроили из машин фигуру колокольчика в конце августа 2017 года. Автомобилисты поздравили горожан с Днем знаний.

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