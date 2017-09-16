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13:53 (мск), источник: Publika.md

Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс объявила, что покинет кинематограф на два года. О планах звезды пишет журнал People.

Источник: Publika.md

— Я беру перерыв. На следующие два года у меня ничего нет, — сказала 27-летняя лауреатка «Оскара».

Актриса заявила, что никаких конкретных планов на освободившееся время у неё нет. Однако пошутила, что, может быть, займётся изготовлением горшков.

Недавно вышла лента «Мама!» с участием Лоуренс. Также представлен трейлер фильма «Красный воробей», где актриса сыграла главную роль, пишет Лайф.ру.

Дженнифер Лоуренс известна своими ролями в фильмах фантастической франшизы «Люди Икс», а также в трилогии «Голодные игры». Премию «Оскар» актриса получила в 2013 году за роль в фильме «Мой парень — псих».

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