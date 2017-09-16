Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино

Источник: Publika.md

— Я беру перерыв. На следующие два года у меня ничего нет, — сказала 27-летняя лауреатка «Оскара».

Актриса заявила, что никаких конкретных планов на освободившееся время у неё нет. Однако пошутила, что, может быть, займётся изготовлением горшков.

Недавно вышла лента «Мама!» с участием Лоуренс. Также представлен трейлер фильма «Красный воробей», где актриса сыграла главную роль, пишет Лайф.ру.