Дженнифер Лоуренс объявила о временном уходе из кино
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс объявила, что покинет кинематограф на два года. О планах звезды пишет журнал People.
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс объявила, что покинет кинематограф на два года. О планах звезды пишет журнал People.
— Я беру перерыв. На следующие два года у меня ничего нет, — сказала 27-летняя лауреатка «Оскара».
Актриса заявила, что никаких конкретных планов на освободившееся время у неё нет. Однако пошутила, что, может быть, займётся изготовлением горшков.
Недавно вышла лента «Мама!» с участием Лоуренс. Также представлен трейлер фильма «Красный воробей», где актриса сыграла главную роль, пишет Лайф.ру.
Дженнифер Лоуренс известна своими ролями в фильмах фантастической франшизы «Люди Икс», а также в трилогии «Голодные игры». Премию «Оскар» актриса получила в 2013 году за роль в фильме «Мой парень — псих».