Эрмитажные коты, пострадавшие во время пожара в подвале музея, ищут новых хозяев

Источник: Государственный Эрмитаж

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Поправились пока самые взрослые — Котя, Лиана и Кнопа. Последняя, кстати, получила самые тяжелые травмы — из-за отравления дымом у кошки серьезно повреждена слизистая, поэтому она до сих пор громко чихает, но врачи говорят, это уже остаточные явления, скоро она полностью поправится.

В клинике остался только полуторамесячный котенок — ей пока даже не дали имя, называют просто Серенькой, она еще не закончила прием препаратов, поэтому проведет в лечебнице еще как минимум неделю.