Эрмитажные коты, пострадавшие во время пожара в подвале музея, ищут новых хозяев
Эрмитажные коты здоровы! Сегодня троих животных, которые пострадали во время пожара в подвале музея 8 сентября, выписали из ветеринарной клиники.
Эрмитажные коты здоровы! Сегодня троих животных, которые пострадали во время пожара в подвале музея 8 сентября, выписали из ветеринарной клиники.
Поправились пока самые взрослые — Котя, Лиана и Кнопа. Последняя, кстати, получила самые тяжелые травмы —
В клинике остался только полуторамесячный котенок — ей пока даже не дали имя, называют просто Серенькой, она еще не закончила прием препаратов, поэтому проведет в лечебнице еще как минимум неделю.
Троих котов, которых сегодня выписали, отправят на досрочную пенсию. Вместо работы, как оказалось, опасной, их отдадут в семьи. Сегодня им начнут искать новых хозяев. Это будет несложно, говорят врачи, в социальных сетях за этими котами уже стоят в очередях. После пожара они стали настоящими звездами.