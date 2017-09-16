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12:05 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Эрмитажные коты, пострадавшие во время пожара в подвале музея, ищут новых хозяев

Эрмитажные коты здоровы! Сегодня троих животных, которые пострадали во время пожара в подвале музея 8 сентября, выписали из ветеринарной клиники.

Источник: Государственный Эрмитаж
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Поправились пока самые взрослые — Котя, Лиана и Кнопа. Последняя, кстати, получила самые тяжелые травмы — из-за отравления дымом у кошки серьезно повреждена слизистая, поэтому она до сих пор громко чихает, но врачи говорят, это уже остаточные явления, скоро она полностью поправится.

В клинике остался только полуторамесячный котенок — ей пока даже не дали имя, называют просто Серенькой, она еще не закончила прием препаратов, поэтому проведет в лечебнице еще как минимум неделю.

Троих котов, которых сегодня выписали, отправят на досрочную пенсию. Вместо работы, как оказалось, опасной, их отдадут в семьи. Сегодня им начнут искать новых хозяев. Это будет несложно, говорят врачи, в социальных сетях за этими котами уже стоят в очередях. После пожара они стали настоящими звездами.

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