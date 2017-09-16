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12:13 (мск), источник: ТАСС

«Кросс нации» проходит в Москве с участием министра спорта РФ Колобкова

Традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации» проходит в воскресенье в 84 регионах страны.

Источник: ИТАР-ТАСС
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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации» проходит в воскресенье в 84 регионах страны. Центральный этап легкоатлетического фестиваля стартовал в Москве на территории природно-исторического парка «Тушинский», передает корреспондент ТАСС с места событий.

В программе мероприятий пройдут массовый забег на дистанцию 1000 метров, а также забеги для определенных возрастных групп на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 6000 метров.

На старт дистанции 1000 м под номером 13013 вышел министр спорта РФ Павел Колобков. Приветствуя участников мероприятия, он отметил, что «Кросс нации» за последние годы стал самым массовым спортивным праздником в стране. «Поздравляю всех участников с этим праздником, который стал самым крупным и массовым в нашей стране. Бежит вся Россия — мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде», — сказал он.

Я не представляю свою жизнь без спорта, и за последнее время он стал хорошей привычкой для многих россиян, мы видим, сколько людей занимается физической культурой. “Кросс нации” — это мероприятие не для соревновательного духа, тут важно общение с людьми, у которых такие же интересы. Но в следующем году мы что-нибудь придумаем для того, чтобы внести спортивный интерес.
Павел Колобков
Министр спорта РФ

В нынешнем году о готовности принять участие в «Кроссе нации» заявили в 84 регионах страны. Всего в спортивном празднике по всей России примут участие более 1,5 млн человек.

«Кросс нации» — масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.

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