Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
"Брак был особенный": муж о расставании с Блёданс
"Отец советует быть скромнее": Казанова о свадьбе
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8В Индии простились с Ганешей
13:05 (мск), источник: Sputnik.by

Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле

Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич считает, что езда на мотоцикле — это мечта нормального человека, особая философия жизни, передает корреспондент Sputnik.

Читайте также
Лукашенко: главное, чтобы мы не легализовали жульническую деятельность

Глава МВД в субботу принял участие в старте мотопробега в рамках закрытия мотосезона в Беларуси H.O.G. Rally Minsk. Байкеры собрались у Кургана Славы, после чего отправились колонной в Минск, где у Дворца спорта состоятся основные мероприятия фестиваля.

«Мотосезон в Беларуси в этом году прошел хорошо. Хотя и были нюансы, связанные с ДТП», — сказал Шуневич.

Он также уточнил, что в целом в республике наблюдается позитивная тенденция к снижению количества аварий с участием водителей мотоциклов.

«Я сюда приехал на мотоцикле, но своего нет», — сказал Шуневич, отметив, что байк — это мечта любого нормального человека, философия жизни и свободы. Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.

В текущем году в H.O.G. Rally Minsk, по информации организаторов, принимают участие около 4,5 тысячи байкеров. На закрытие в Минск приехали даже мотоциклисты из Саудовской Аравии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фотофакт: Виктор Лукашенко приехал на закрытие мотосезона в Минске
Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле
СМИ: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Путин рассказал, что для него является главным качеством в людях
«Газпром» вложит сто миллиардов рублей в энергетику Киргизии
В Дувре задержали подозреваемого по делу о взрыве в Лондоне
Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов
Калифорнийский суд повторно запретил продавать фуа-гра
Приковавших себя наручниками уральцев забрали в полицию
Спорт
«Челси» может окончательно прибить Венгера. Анонс выходных Тур после еврокубков обещает быть жарким. Предваряем главные матчи выходных
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь