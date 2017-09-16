Шуневич приехал на H.O.G. Rally на чужом мотоцикле

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич считает, что езда на мотоцикле — это мечта нормального человека, особая философия жизни, передает корреспондент Sputnik.

Глава МВД в субботу принял участие в старте мотопробега в рамках закрытия мотосезона в Беларуси H.O.G. Rally Minsk. Байкеры собрались у Кургана Славы, после чего отправились колонной в Минск, где у Дворца спорта состоятся основные мероприятия фестиваля.

«Мотосезон в Беларуси в этом году прошел хорошо. Хотя и были нюансы, связанные с ДТП», — сказал Шуневич.

Он также уточнил, что в целом в республике наблюдается позитивная тенденция к снижению количества аварий с участием водителей мотоциклов.

«Я сюда приехал на мотоцикле, но своего нет», — сказал Шуневич, отметив, что байк — это мечта любого нормального человека, философия жизни и свободы. Глава МВД рассказал, что у него есть опыт вождения мотоцикла, но он не гонял, хотя и было желание выжать из техники все.