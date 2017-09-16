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14:17 (мск), источник: РИА Новости

Мэрия Екатеринбурга проверит свалку после протеста жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Мэрия Екатеринбурга на следующей неделе проверит свалку, против которой протестовали жители, сообщил РИА Новости в субботу председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.

Источник: РИА Новости

Ранее в субботу четверо жителей Екатеринбурга приковали себя наручниками к веревке, натянутой около въезда на территорию свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По словам участников акции, свалка была закрыта по решению суда, но на нее продолжают завозить мусор. По словам человека, представившегося прорабом свалки, сейчас идет ее рекультивация: вывозят мусор и завозят землю. Протестовавших в итоге доставили в полицию. Позже их отпустили без составления административных протоколов.

«Есть решение суда о ликвидации свалки и рекультивации нарушенных земель. Для рекультивации необходимо наличие проекта, общественных обсуждений и экологическая экспертиза. На следующей неделе выедем с проверкой», — сказал Свалов.

В ответ на вопрос о том, что будет на месте свалки, он сообщил: «Земля в собственности Российской Федерации. Я не в курсе».

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 Мэрия Екатеринбурга проверит свалку после протеста жителей
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