Мэрия Екатеринбурга проверит свалку после протеста жителей

Ранее в субботу четверо жителей Екатеринбурга приковали себя наручниками к веревке, натянутой около въезда на территорию свалки на 12-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По словам участников акции, свалка была закрыта по решению суда, но на нее продолжают завозить мусор. По словам человека, представившегося прорабом свалки, сейчас идет ее рекультивация: вывозят мусор и завозят землю. Протестовавших в итоге доставили в полицию. Позже их отпустили без составления административных протоколов.