Ковхуто официально уволили из Минприроды

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Андрея Ковхуто официально освободили от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды — соответствующий указ президента Беларуси Александра Лукашенко был опубликован на Национальном правовом
«В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Конституции Республики Беларусь постановляю освободить Ковхуто Андрея Марленовича от должности Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», — говорится в указе Лукашенко.
Отстранение Ковхуто от должности и привлечение его к уголовному делу в качестве фигуранта может быть напрямую связано с уголовными делами, которые еще в марте этого года были возбуждены по материалам проверок КГБ и Комитета Госконтроля: ведомства выявили факты нецелевого расходования бюджетных средств и фактический срыв исполнения госпрограммы специалистами госпредприятия НПЦ по геологии и одним из высокопоставленных чиновников из Минприроды. Именно в этом учреждении работал Ковухто в 2013—2014, а затем и в 2015 году.
Новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды 14 сентября был назначен Андрей Худык —