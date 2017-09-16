Гражданку США оштрафовали на полмиллиона тенге в Алматы
В специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 КР КоАП в отношении гражданки США, передает Tengrinews.kz.
В специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 КР КоАП в отношении гражданки США, передает Tengrinews.kz.
Являясь гражданкой Казахстана, 9 апреля 2016 года получила гражданство США, также имела при себе национальный паспорт, удостоверение личности гражданки Республики Казахстан, и в установленные законодательством РК сроки не сообщила факта приобретения иностранного гражданства.
Отмечается, что на судебном заседании вину признала полностью.
«Постановлением суда она признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа 200 МРП на сумму 453800 тенге в доход государства», — говорится в информации суда.