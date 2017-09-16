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14:02 (мск), источник: Tengrinews

Гражданку США оштрафовали на полмиллиона тенге в Алматы

В специализированном межрайонном административном суде города Алматы рассмотрено административное дело по статье 496 части 2 КР КоАП в отношении гражданки США, передает Tengrinews.kz.

Являясь гражданкой Казахстана, 9 апреля 2016 года получила гражданство США, также имела при себе национальный паспорт, удостоверение личности гражданки Республики Казахстан, и в установленные законодательством РК сроки не сообщила факта приобретения иностранного гражданства.

Отмечается, что на судебном заседании вину признала полностью.

«Постановлением суда она признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа 200 МРП на сумму 453800 тенге в доход государства», — говорится в информации суда.

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