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12:59 (мск), источник: ТАСС

В США завершается длительный эксперимент по имитации полета на Марс

Следующий подобный эксперимент начнется на Гавайях в январе 2018 года. Ожидается, что в нем примет участие россиянин.

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13
фотографий
13
фотографий

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Продолжительный научный эксперимент, имитирующий условия полета на Марс, завершится в США в воскресенье.

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На протяжении восьми месяцев пять добровольцев из США и один из Великобритании жили практически в полной изоляции от внешнего мира на Гавайских островах в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающем пейзаж Марса. Это был уже пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Научный руководитель проекта Ким Бинстед в пятницу пообещала в первую очередь накормить вышедших на свежий воздух участников эксперимента спелыми ананасами, папайей, манго, местными овощами и запеканкой из яиц, хлеба и сыра собственного приготовления. Бинстед является профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта.

Четверо мужчин и две женщины

В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, вошли четверо мужчин и две женщины. Специалисты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Марс, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы.

Эксперты решали за счет эксперимента медицинские и психологические проблемы, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос.

В этих целях участники эксперимента на Гавайях осуществили достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением. Ученые следили за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

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Жилищем участников эксперимента было двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Здание имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором — маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и не герметичным.

Наружу — лишь в скафандрах

Шестеро участников эксперимента выходили наружу, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования, только в космических скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Питались они исключительно «космической» — замороженной, сублимированной и консервированной — пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществлялась с 20-минутной задержкой — именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.

Прежние эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья — продержалась в два раза дольше, четвертая — целый год.

Бинстед в мартовском интервью корреспонденту ТАСС не скрывала, что участники эксперимента, имитирующие полет на Красную планету, проходят тяжелейшее психологическое испытание. «Если говорить об экипажах в целом, то неизбежно случается какого-то рода конфликт, межличностный конфликт, — поведала ученый. — Упирается все в самые разные причины».

«Когда я рассуждаю о конфликте в экипаже, я всегда думаю о первой строчке в “Анне Карениной” — о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Источник конфликта в этих “полетах” действительно всякий раз немножко другой. Чрезвычайно сложно предсказать, в чем он будет заключаться. Но те случаи, когда участники эксперимента ладят между собой и хорошо работают, [всегда] очень похожи [друг на друга]», — подчеркнула эксперт.

Самым длительным из всех подобных экспериментов по имитации полета на Марс считается «Марс-500», проводившийся в России в 2010—2011 годах.

Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток — столько займет предполагаемый полет на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.

Планы на будущее

Как рассказывала корреспонденту ТАСС Бинстед, следующий эксперимент начнется на Гавайях в январе будущего года, причем, как ожидается, с участием россиян. «Мы в действительности надеемся, что у нас в следующий раз будет член экипажа из России», — заявила специалист. По ее словам, «круг лиц», из которых производится отбор, уже определен, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказалась уточнить, кто из граждан России находится в списке претендентов на участие в эксперименте, сославшись на то, что не может разглашать такие детали до завершения процесса отбора.

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Она подтвердила, что организаторы эксперимента стараются «следовать основным нормам NASA». Согласно изложенной ею информации, всем желающим принять в нем участие «надо, к примеру, иметь [высшее] образование в области точных наук плюс определенный стаж работы». Ценится также «опыт работы в сложных условиях, вроде кабины пилотов самолета, операционной в больнице или какой-то военной деятельности». Специалисты стремятся также подобрать людей с «определенной психикой, которая наблюдается у астронавтов».

Одним словом, речь идет о «способности хорошо работать с другими людьми и одновременно выносить экстремальные условия», отметила Бинстед.

Почти все лето она провела в Москве по американской научно-образовательной программе Фулбрайта. Бинстед взаимодействовала с коллегами из ИМБП РАН. Перед отъездом она сказала корреспонденту ТАСС: «Уверена, что сообща мы сможем добиться крупного прогресса в устранении или понижении барьеров, мешающих организации длительных пилотируемых полетов в целях исследования космического пространства».

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Во время загрузки произошла ошибка.
5 июня© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Фантастика ..и даже не научная . Там такое жёсткое облучение , что если сделать полноценную защиту , то ни одна ракета её не поднимет . А влияние...
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