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14:51 (мск), источник: 365info.kz

Антитеррористические учения проходят под Астаной

Оперативные штабы по борьбе с терроризмом Астаны и Акмолинской области проводят 16 сентября плановое оперативно-тактическое учение.

Источник: 365info.kz

Учение проходит на территории Целиноградского и Аршалинского районов, а точнее в поселке Косшы и близ Астанинского водохранилища), сообщает столичный штаб.

Цель мероприятия — проверка готовности сил и средств оперативных штабов к экстренному реагированию на террористические проявления.

Участники учения отрабатываются действия во время силовых операций и мероприятия по минимизации и ликвидации последствий теракта. Условия приближены к боевым.

Штаб призывает жителей Целиноградского и Аршалинского районов сохранять спокойствие.

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