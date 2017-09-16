Антитеррористические учения проходят под Астаной
Оперативные штабы по борьбе с терроризмом Астаны и Акмолинской области проводят 16 сентября плановое
Оперативные штабы по борьбе с терроризмом Астаны и Акмолинской области проводят 16 сентября плановое
Учение проходит на территории Целиноградского и Аршалинского районов, а точнее в поселке Косшы и близ Астанинского водохранилища), сообщает столичный штаб.
Цель мероприятия — проверка готовности сил и средств оперативных штабов к экстренному реагированию на террористические проявления.
Участники учения отрабатываются действия во время силовых операций и мероприятия по минимизации и ликвидации последствий теракта. Условия приближены к боевым.
Штаб призывает жителей Целиноградского и Аршалинского районов сохранять спокойствие.