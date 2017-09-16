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13:32 (мск), источник: Publika.md

Административные штрафы можно оплатить на таможне

Граждан, не оплативших административные штрафы, не выпустят из страны. В то же время, погасить задолженность они смогут прямо на пограничных пунктах.

Источник: Publika.md

Соответствующий приказ Министерства внутренних дел опубликован в Официальном мониторе.

«Квитанция выписывается в двух экземплярах, один остается у нарушителя. Платит на месте, деньги кладут в специальный конверт, после этого его в течение 36 часов передают в банк», — сказал юрист Пограничной полиции Влад Мунтяну.

Согласно ведомству, этот механизм позволит увеличить поступления в госбюджет. Граждане инициативу приветствуют.

«Мне знакомы случаи, когда людей возвращали обратно».

«Решил проблему на месте и все, ты свободен».

Подобные правила уже действуют в других странах.

Штрафы, выписанные Пограничной полицией, Бюро по миграции и беженцам, а также за нарушение общественного порядка на таможне оплатить нельзя. В прошлом году зафиксировали почти 420 тысяч правонарушений. Сумма штрафов превысила 190 миллионов леев.

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