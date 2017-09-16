Административные штрафы можно оплатить на таможне
Граждан, не оплативших административные штрафы, не выпустят из страны. В то же время, погасить задолженность они смогут прямо на пограничных пунктах.
Граждан, не оплативших административные штрафы, не выпустят из страны. В то же время, погасить задолженность они смогут прямо на пограничных пунктах.
Соответствующий приказ Министерства внутренних дел опубликован в Официальном мониторе.
«Квитанция выписывается в двух экземплярах, один остается у нарушителя. Платит на месте, деньги кладут в специальный конверт, после этого его в течение 36 часов передают в банк», — сказал юрист Пограничной полиции Влад Мунтяну.
Согласно ведомству, этот механизм позволит увеличить поступления в госбюджет. Граждане инициативу приветствуют.
«Мне знакомы случаи, когда людей возвращали обратно».
«Решил проблему на месте и все, ты свободен».
Подобные правила уже действуют в других странах.
Штрафы, выписанные Пограничной полицией, Бюро по миграции и беженцам, а также за нарушение общественного порядка на таможне оплатить нельзя. В прошлом году зафиксировали почти 420 тысяч правонарушений. Сумма штрафов превысила 190 миллионов леев.