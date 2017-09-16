Парк «Зарядье» с момента открытия посетили четверть миллиона человек

Источник: РИА "Новости"

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«За прошедшую неделю через парк прошло около 250 тыс. человек. Парк вызвал большой интерес у москвичей и гостей столицы», — сказал он.

По его словам, сейчас завершается настройка и дооборудование отдельных павильонов и аттракционов парка. «Парк предстанет перед нами во всей красе весной следующего года», — сообщил заммэра.

Парк «Зарядье» официально открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября, а для всех посетителей он стал доступен 11 сентября. По данным московских властей, строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.