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13:17 (мск), источник: Интерфакс

Парк «Зарядье» с момента открытия посетили четверть миллиона человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — За неделю, прошедшую с открытия парка «Зарядье» в центре Москвы, его посетило около 250 тыс. человек, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"
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«За прошедшую неделю через парк прошло около 250 тыс. человек. Парк вызвал большой интерес у москвичей и гостей столицы», — сказал он.

По его словам, сейчас завершается настройка и дооборудование отдельных павильонов и аттракционов парка. «Парк предстанет перед нами во всей красе весной следующего года», — сообщил заммэра.

Парк «Зарядье» официально открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября, а для всех посетителей он стал доступен 11 сентября. По данным московских властей, строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.

«Зарядье» — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет. Он расположился на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади, на территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.

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