Парк «Зарядье» с момента открытия посетили четверть миллиона человек

«За прошедшую неделю через парк прошло около 250 тыс. человек. Парк вызвал большой интерес у москвичей и гостей столицы», — сказал он.
По его словам, сейчас завершается настройка и дооборудование отдельных павильонов и аттракционов парка. «Парк предстанет перед нами во всей красе весной следующего года», — сообщил заммэра.
Парк «Зарядье» официально открыли в рамках празднования Дня города 9 сентября, а для всех посетителей он стал доступен 11 сентября. По данным московских властей, строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.
«Зарядье» — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве, за последние 200 лет. Он расположился на месте снесенной гостиницы «Россия» около Красной площади, на территории парка созданы характерные для России природные зоны — лес, степь, заливные луга и северный ландшафт.