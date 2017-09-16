В Ростове День города начался с театрализованного представления
Праздничные мероприятия в честь 268-й годовщины со дня основания
Праздничные мероприятия в честь 268-й годовщины со дня основания
Для жителей и гостей города выступили артисты в исторических костюмах. На сцене были воссозданы ключевые сюжеты из истории становления Ростова, проводились исторические параллели с новым городом. Героями действа стали Петр I, Елизавета Петровна, легендарный городской голова Ростова Андрей Байков, атаман Войска Донского — Данил Ефремов, а также ростовские
Сводный хор детских музыкальных школ и школ искусств, творческие коллективы национальных диаспор представили