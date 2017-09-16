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14:13 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове День города начался с театрализованного представления

Праздничные мероприятия в честь 268-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону открылись масштабным театрально-историческим представлением под открытым небом возле Музыкального театра, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Для жителей и гостей города выступили артисты в исторических костюмах. На сцене были воссозданы ключевые сюжеты из истории становления Ростова, проводились исторические параллели с новым городом. Героями действа стали Петр I, Елизавета Петровна, легендарный городской голова Ростова Андрей Байков, атаман Войска Донского — Данил Ефремов, а также ростовские купцы-меценаты и казаки.

Сводный хор детских музыкальных школ и школ искусств, творческие коллективы национальных диаспор представили вокально-хореографическую композицию «Ростов — наш общий дом». Экскурсовод рассказала гостям интересные факты. Например, что на рубеже 19 и 20 веков Ростов стал крупнейшим центром международной торговли на юге страны и третьим в России по величине внешнеэкономического товарооборота. Или что здание администрации города построено по проекту архитектора Александра Померанцева, проектировавшего здание ГУМа в Москве.

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