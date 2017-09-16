Полиция усиливает контроль в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Полиция Молдовы в воскресенье увеличит количество патрулей, чтобы обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения ряда мероприятий и избежать пробок в столице.

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Как сообщили в субботу в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ, 17 сентября с 09.00 до 16.00 правоохранители будут дежурить на площади Великого национального собрания, где пройдет международный чемпионат телохранителей.

Также патрульные обеспечат безопасность проведения мотопарада «Chișinău Gentlemans Ride 2017». Его начало запланировано на 12.00.

Кроме того, охрана будет усилена у здания парламента страны, где в воскресенье запланирован митинг оппозиции, а также у парка «Дендрарий», где пройдет концерт.

Изменение движения общественного транспорта

До 14.00 воскресенья перекрыто транспортное движение на круговом перекрестке бульваров К. Негруцци, Д. Кантемира, улицы Албишора и бульвара Ю. Гагарина. Соответствующие меры, как сообщили в мэрии, приняты в связи с работами по обустройству перекрестка.

В связи с этим общественный транспорт будет перенаправлен следующим образом:

Троллейбусные маршруты № 4, 8 и 17 будут ездить по бульвару Штефана чел Маре, ул. Чуфля-Виадук;.

Троллейбусы, следующие маршрутом № 5, на этот период отменят;.

Маршрут троллейбусов № 20 укоротят до бульвара Дечебал, а маршрут троллейбусов № 28 — до улицы Чуфля.

Кроме того, в воскресенье встанет центр Кишинева. С 06.00 до 21.00 будет приостановлено движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре на отрезке улиц А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони в связи с проведением на площади Великого национального собрания соревнований «Bodyguard 2017».

Из-за этого движение общественного транспорта будет перенаправлено на прилегающие улицы.