17 сентября в Кишинёве пройдет чемпионат мира среди телохранителей
В эти выходные в Молдове пройдёт ряд культурных мероприятий.
В эти выходные в Молдове пройдёт ряд культурных мероприятий.
В воскресенье на площади Великого национального собрания стартует чемпионат «Bodyguard 2017», который продлится три дня. Впервые в соревнованиях примут участие сто телохранителей из 18 стран, в том числе из Китая, Иордании, Израиля, Украины и Беларуси.
Нашу страну представят сотрудники Службы государственной охраны.
В столице также пройдёт гонка байкеров Gentleman’s Ride. Стартует заезд на проспекте Дачия.
Завтра состоится финальный
В Сороках пройдет седьмой фестиваль яблок. Свою продукция на ярмарке представят фермеры со всей страны. Гостей будут угощать выпечкой.
В селе Мэгдэчешты Криулянского района освятят распятие.
А в Хынчештах пройдёт соревнование для молдавских борцов.