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13:51 (мск), источник: Publika.md

17 сентября в Кишинёве пройдет чемпионат мира среди телохранителей

В эти выходные в Молдове пройдёт ряд культурных мероприятий.

Источник: Publika.md

В воскресенье на площади Великого национального собрания стартует чемпионат «Bodyguard 2017», который продлится три дня. Впервые в соревнованиях примут участие сто телохранителей из 18 стран, в том числе из Китая, Иордании, Израиля, Украины и Беларуси.

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Нашу страну представят сотрудники Службы государственной охраны.

В столице также пройдёт гонка байкеров Gentleman’s Ride. Стартует заезд на проспекте Дачия.

Завтра состоится финальный гала-концерт Международного фестиваля Марии Биешу.

В Сороках пройдет седьмой фестиваль яблок. Свою продукция на ярмарке представят фермеры со всей страны. Гостей будут угощать выпечкой.

В селе Мэгдэчешты Криулянского района освятят распятие.

А в Хынчештах пройдёт соревнование для молдавских борцов.

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