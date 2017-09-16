17 сентября в Кишинёве пройдет чемпионат мира среди телохранителей

В воскресенье на площади Великого национального собрания стартует чемпионат «Bodyguard 2017», который продлится три дня. Впервые в соревнованиях примут участие сто телохранителей из 18 стран, в том числе из Китая, Иордании, Израиля, Украины и Беларуси.

Нашу страну представят сотрудники Службы государственной охраны.



В столице также пройдёт гонка байкеров Gentleman’s Ride. Стартует заезд на проспекте Дачия.



Завтра состоится финальный гала-концерт Международного фестиваля Марии Биешу.



В Сороках пройдет седьмой фестиваль яблок. Свою продукция на ярмарке представят фермеры со всей страны. Гостей будут угощать выпечкой.



В селе Мэгдэчешты Криулянского района освятят распятие.



А в Хынчештах пройдёт соревнование для молдавских борцов.