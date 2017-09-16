Космонавты запечатлели с МКС «Глаз Сахары»

«В пустыне Сахара в западно-центральной части Мавритании находится уникальное геологическое образование, которое благодаря своим масштабам хорошо заметно даже из космоса — диаметр около 50 км. Его называют Глазом Сахары или структурой Ришат. Этот потрясающий снимок сделал космонавт Сергей Рязанский», — подписано фото на официальной странице Роскосмоса в Instagram.

Как отмечает Лайф, необычное образование находится на территории Марокко. Версии о том, что это кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана, сейчас отвергаются: для этого «Глаз Сахары» слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур. Предполагается, что «Глаз» появился благодаря эрозии.