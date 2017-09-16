Космонавты запечатлели с МКС «Глаз Сахары»
Космонавтам на Международной космической станции удалось сделать снимок «Глаза Сахары».
Космонавтам на Международной космической станции удалось сделать снимок «Глаза Сахары».
Фотографию африканского геологического образования опубликовал Роскосмос, пишет L! FE.
«В пустыне Сахара в
Как отмечает Лайф, необычное образование находится на территории Марокко. Версии о том, что это кратер от падения метеорита или жерло древнего вулкана, сейчас отвергаются: для этого «Глаз Сахары» слишком плоский, и горные породы в нем не подвергались специфическому воздействую высоких температур. Предполагается, что «Глаз» появился благодаря эрозии.