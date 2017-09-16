Одомашнивание снизило когнитивные способности собак

Источник: AP 2017

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«Дети рано учатся находить причинно-следственные связи. Например, ребенок понимает, что если дотронется до горячей плиты, то обожжется. Результаты исследования показали, что волки также понимают причинно-следственные связи, однако наши четвероногие одомашненные друзья такой способностью похвастаться не могут», — сообщил автор исследования Мишель Лампе.

Ученые исследовали 14 собак и 12 волков, живущих практически в одинаковых условиях. Животным предстояло выбрать одну из двух коробок. В первой находилась пища, а другая было пустая. При этом человек направлял взгляд и жестами указывал в сторону коробочки с пищей.

И собаки, и волки понимали жесты человека и выбирали коробочку с лакомством. Но когда человек ушел, за пищей догадались отправиться только волки.