Одомашнивание снизило когнитивные способности собак

«Дети рано учатся находить причинно-следственные связи. Например, ребенок понимает, что если дотронется до горячей плиты, то обожжется. Результаты исследования показали, что волки также понимают причинно-следственные связи, однако наши четвероногие одомашненные друзья такой способностью похвастаться не могут», — сообщил автор исследования Мишель Лампе.
Ученые исследовали 14 собак и 12 волков, живущих практически в одинаковых условиях. Животным предстояло выбрать одну из двух коробок. В первой находилась пища, а другая было пустая. При этом человек направлял взгляд и жестами указывал в сторону коробочки с пищей.
И собаки, и волки понимали жесты человека и выбирали коробочку с лакомством. Но когда человек ушел, за пищей догадались отправиться только волки.
В этом эксперименте волки поняли причинно-следственную связь, собаки же с заданием не справились. Мы считаем, что одомашнивание отрицательно сказалось на когнитивных способностях собак. Вероятно, волки проявляют больше упорства в плане обучения, ведь диким животным приходится постоянно ухитряться, чтобы найти себе пищу.
Мишель ЛампеАвтор исследования