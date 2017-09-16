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14:13 (мск), источник: Индикатор

Одомашнивание снизило когнитивные способности собак

Ученые из Университета Неймегена после серии экспериментов на волках и собаках выяснили, что четвероногие помощники человека в отличие от волков не могут найти связь между причиной и следствием. По мнению исследователей, одомашнивание отрицательно сказалось на когнитивных способностях собак. С подробностями можно ознакомиться в Scientific Reports.

Источник: AP 2017
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«Дети рано учатся находить причинно-следственные связи. Например, ребенок понимает, что если дотронется до горячей плиты, то обожжется. Результаты исследования показали, что волки также понимают причинно-следственные связи, однако наши четвероногие одомашненные друзья такой способностью похвастаться не могут», — сообщил автор исследования Мишель Лампе.

Ученые исследовали 14 собак и 12 волков, живущих практически в одинаковых условиях. Животным предстояло выбрать одну из двух коробок. В первой находилась пища, а другая было пустая. При этом человек направлял взгляд и жестами указывал в сторону коробочки с пищей.

И собаки, и волки понимали жесты человека и выбирали коробочку с лакомством. Но когда человек ушел, за пищей догадались отправиться только волки.

В этом эксперименте волки поняли причинно-следственную связь, собаки же с заданием не справились. Мы считаем, что одомашнивание отрицательно сказалось на когнитивных способностях собак. Вероятно, волки проявляют больше упорства в плане обучения, ведь диким животным приходится постоянно ухитряться, чтобы найти себе пищу.
Мишель Лампе
Автор исследования
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