Пешеходная улица Ленина превратилась в Аллею Новосибирской области

Источник: VN.ru

Протянувшаяся на три квартала от площади Ленина до театра «Красный факел» масштабная экспозиция включает в себя 35 мини-павильонов: 30 районов и 5 городских округов творчески оформили и представили свои достопримечательности — от золотодобычи до легенд о вечной молодости.

Снаружи павильоны выдержаны в едином стиле и содержат информацию о количестве населения, территориальных площадях и основной деятельности, а представители районов с удовольствием рассказывают новосибирцам о своем родном крае, его особенностях и достопримечательностях. Со стороны площади Ленина первым представляет свои достижения город Обь. Внутри их стенда — огромный глобус и самолет. Здесь можно написать желание на листочке, прикрепив его к глобусу, а также угоститься конфеткой «Взлетная», которая символизирует собой аэропорт Толмачево. Северный район богат деревом и кедром, поэтому посетившим эту выставку дарят кедровые шишки. «Лес — наше богатство, мы делаем предметы быта, украшения, народный промысел у нас такой», — говорят представители Северного района.

Убинский район уникален уже тем, что находится в самой середине Новосибирской области, недавно там установили памятник-стелу, символизирующую центр региона. «Новосибирск — географический центр России, а мы — центр Новосибирской области. Мы пуп земли. Это налагает особую ответственность, нельзя опростоволоситься», — говорит представитель Убинского района, педагог дополнительного образования Дома творчества Гильфан Ануарович Дохин. Озеро Убинское — второе по величине в области, по легенде хан Кучум обронил в озере золото, с тех пор его называют «золотым дном». Убинское озеро и без ханского золота можно так гордо именовать — здесь водится огромное количество рыбы, а сама вода в озере чистая и прозрачная.

Доволенский район представлен стендом санатория Доволенский — местной достопримечательностью. Всем желающим представители санатория дарят на память продукцию — ручки и магниты.

Одним из самых интересных павильонов, собирающих возле себя толпу, стал стенд Кыштовского района. На огромном столе — рельефная композиция района, созданная кыштовским умельцем-художником. Детально проработанные холмы, леса и тайна 5-ти озер — главная гордость района.

По легенде, 5 озер на границе Омской и Новосибирской области образовались от падения метеорита, который также представлен на выставке. Четыре озера славятся своими лечебными свойствами и по сей день. «Ездил несколько лет назад на Данилово, колени болели, грязью полечился — до сих пор все в порядке, честное слово!» — рассказал VN.ru один из посетителей выставки.

Легендой и тайной окутаны озера Кыштовки — многие считают, что существует пятое озеро, потаенное, если искупаться в нем, можно обрести вечную молодость и бессмертие. Петр Ершов, написавший «Конька-Горбунка», взял за основу эту легенду для знаменитой сказки. «Будущее Кыштовского района — в его прошлом. Пятое потаенное озеро пока что прячется, не дано человеку его увидеть. Космическое происхождение всех остальных озер уже научно подтверждено, кыштовские воды богаты йодом и кислородом, сама вода чистая и даже в пластиковой емкости не портится», — увлеченно рассказывает представительница Кыштовки.

Город Искитим и микрорайон Ложок показывают свой знаменитый источник Святой ключ, ставший визитной карточкой города. Это одна из знаменитых достопримечательностей области, вода в источнике кристально чистая и обладает противовоспалительным эффектом. В Ложок съезжаются люди со всей области, чтобы окунуться в купель, освященную почти 60 лет назад. Здесь проходит крестный ход и многие церковные праздники, а у молодожен считается хорошей приметой в день свадьбы посетить Святой ключ как символ крепкого брака и самой чистой любви.

Озеро Чаны славится своим серебряным карасем, ставшим талисманом туристов и рыболовов, всего же в барабинских водоемах водится 13 разновидностей промысловой рыбы: пелядь, щука, окунь и многие другие, представленные на выставке в огромном аквариуме. «Везли рыбку из Барабинска, ночь она перенесла в Новосибирском зоопарке, вроде ничего пережила, плавает», — говорит представительница Барабинска, чье платье так же напоминает переливающуюся рыбью чешую.

«Наш замечательный район славится в первую очередь людьми, но своим развитием обязан железной дороге. Со строительством Транссиба Чулым стал одной из железнодорожных артерий страны», — поведал историю родного края представитель Чулымского района в форме железнодорожника. Экспозиция Чулыма — настоящий мини-паровоз, в котором с удовольствием фотографируются взрослые и ребятишки.

На огромном свитке каждый желающий мог написать поздравление пером и чернилами району и области. А Краснозерский район представил музей под открытым небом «Улицы первых поселенцев», мастера прикладного искусства показывали, как прясть шерсть и плести ремень. «На изготовление небольшого ремешка уходит около 3 часов, а чтобы сплести ремень пошире — требуется 3 дня, не меньше», — делится секретами мастерства краснозерский умелец.

Маслянино славится золотодобычей, в предгорьях Салаирского кряжа на протяжении сотни лет добывают золото высшей пробы. В импровизированной под старину обстановке жители города могли попробовать себя в роли охотника за золотом и поискать среди песка золотые крупицы.

В Каргате местной достопримечательностью посчитали памятник природы — палеологическую стоянку «Волчья грива». Также новосибирцы и особенно дети с удовольствием били в шаманский бубен, говорят, если стукнуть в него три раза, то сбудется загаданное. Желающих испытать удачу оказалось много. Чтобы обойти всю масштабную выставку, потребовалось немало времени, а для самых любопытных были устроены исторические экскурсии по всем мини-павильонам, чтобы не пропустить ни один из них.