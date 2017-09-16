МВД рассказало, как быстро должны приезжать на вызовы милиция и ГАИ
Теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы МВД, время прибытия на место преступления сокращено до 10 минут, ГАИ обязана прибывать на место аварии не позднее 40 минут.
Теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы МВД, время прибытия на место преступления сокращено до 10 минут, ГАИ обязана прибывать на место аварии не позднее 40 минут.
МИНСК, 16 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси в сентябре изменило сроки реагирования на поступающие заявления и сообщения о преступлениях, сообщили Sputnik в
Так, теперь в населенных пунктах, где дислоцируются органы внутренних дел, наряд или
«Время прибытия правоохранителей больше не зависит от того, насколько давно совершено преступление — более или менее часа назад — и какие сведения есть о причастном к нему лице», — сказали в МВД.
Вместе с тем на десять минут увеличился срок прибытия милиционеров к местам административных правонарушений: на такие вызовы наряд приедет не позже чем через 25 минут, как и по поводу информации об иных происшествиях, требующих милиции.
ГАИ будет приезжать быстрее
Закрепляется срок в 40 минут на прибытие наряда ГАИ к местам ДТП при условии отсутствия пострадавших.
В МВД отметили, что ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию, поэтому
«Такой подход не был достаточно эффективным, и его решено было изменить», — добавили в ведомстве.
Сокращены сроки и на селе
В МВД отметили, что также сократились сроки прибытия
Ранее стражи порядка имели право приехать не позже чем через два часа, если с момента совершения преступления до поступления информации о нем в
«Теперь время прибытия зависит исключительно от дистанции, которую предстоит преодолеть милиционерам. Если пункт назначения расположен в пределах 30 км, то у правоохранителей есть максимум один час. В случае совершения преступления на расстоянии более 30 км от органа внутренних дел срок прибытия не превысит полутора часов», — рассказали в ведомстве.
Отдаленность населенного пункта также влияет на время прибытия нарядов по поводу административных правонарушений и с целью проверки информации об иных происшествиях, требующих вмешательства милиции.
После обращения в
Куда будет прибывать наряд?
Изменения коснулись и ряда других вопросов. К примеру, теперь при отсутствии сведений о месте происшествия либо невозможности его определения наряд будет направляться к месту нахождения обратившегося гражданина.
Еще одно нововведение касается сообщений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на границе территорий, которые обслуживают разные органы внутренних дел. При невозможности точно установить, в чьей зоне ответственности находится местность, наряд или