Собянин: парк «Зарядье» справляется с работой, несмотря на естественные сложности

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы отметил, что за минувшую неделю парк «Зарядье» посетили 250 тыс. человек и, несмотря на сложности, парк с работой справляется. Об этом он сообщил на своей странице Twitter.

«Зарядье посетили около 250 тыс. человек. Несмотря на естественные сложности, парк справляется с работой. Главное, чтобы москвичи были довольны», — отмечается в его сообщении.

Ранее дирекция «Зарядья» сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела садово-парковой службы «Зарядья» Игорь Сафиуллин. Минприроды РФ высказало мнение о необходимости усилить охрану на территории парка и проводить разъяснительную работу с посетителями.