Собянин: парк «Зарядье» справляется с работой, несмотря на естественные сложности
По словам мэра столицы, «главное, чтобы москвичи были довольны».
По словам мэра столицы, «главное, чтобы москвичи были довольны».
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы отметил, что за минувшую неделю парк «Зарядье» посетили 250 тыс. человек и, несмотря на сложности, парк с работой справляется. Об этом он сообщил на своей странице Twitter.
«Зарядье посетили около 250 тыс. человек. Несмотря на естественные сложности, парк справляется с работой. Главное, чтобы москвичи были довольны», — отмечается в его сообщении.
Ранее дирекция «Зарядья» сообщила, что за первые два дня работы парка, открытого для посетителей круглосуточно, вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра. Кроме этого, было уничтожено около 10 тыс. растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сказал ТАСС руководитель отдела
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с понедельника 11 сентября.