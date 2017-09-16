Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французское СМИ: Саакашвили отправлен США поджечь войну с Россией
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Мнение: депутат Денисенко назвал дату штурма резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Самые состоятельные жёны депутатов
Зарплаты госслужащих - информация от Forbes
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
16:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Стивен Сигал мечтает снять фильм о Чингисхане

Стивен Сигал ищет спонсоров для создания фильма о Чингисхане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Голливудский актер Стивен Сигал сказал, что намерен снять в Кыргызстане фильм о Чингисхане, сообщает портал kabar.kg.

«Я до сих пор мечтаю снять этот фильм именно здесь. Но для этого нужен огромный бюджет, и я сейчас пытаюсь привлечь инвесторов», — заявил журналистам голливудский актер во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исковым в рамках своего визита в Бишкек на третьи всемирные игры кочевников.

Также во время своей приветственной речи он добавил, что у играх кочевников есть большой потенциал, так как у них есть сильный посол доброй воли, а само их посещение для него стало невероятным событием.

«Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну. Я слышал, что семь лет назад в стране был межнациональный конфликт, нестабильность. Но президент Кыргызстана — мой друг, он сделал многое для страны. Я ходил по улице и видел, как люди улыбаются, они счастливы. В этом заслуга Атамбаева», — сказал актер, чьи слова цитирует сайт.

Он признался, что принял предложение сниматься в ролике о третьих всемирных играх кочевников, который будут показывать по всему миру, в том числе по каналу «Евроньюс».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Аль-Джафари: мы за любую инициативу, которая прекратит кровопролитие в Сирии
Вне очереди: учителя подали в суд на райакима из-за жилья в ЗКО
СМИ: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ сдалась сирийской армии
Путин назвал главное качество в людях
Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов
В Иране заявили о наличии «отца всех бомб»
«Почта России» готовит программу обновления инфраструктуры
Калифорнийский суд повторно запретил продавать фуа-гра
СМИ: в Казани эвакуировали несколько гостиниц и ТЦ
Спорт
Головкин — Альварес. Чего же нам ждать Разве что только самый ленивый сейчас не обсуждает грядущий супербой между Геннадием Геннадиевичем Головкином и Саулем Альваресом.
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь