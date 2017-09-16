Стивен Сигал мечтает снять фильм о Чингисхане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Голливудский актер Стивен Сигал сказал, что намерен снять в Кыргызстане фильм о Чингисхане, сообщает портал kabar.kg.

«Я до сих пор мечтаю снять этот фильм именно здесь. Но для этого нужен огромный бюджет, и я сейчас пытаюсь привлечь инвесторов», — заявил журналистам голливудский актер во время встречи с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исковым в рамках своего визита в Бишкек на третьи всемирные игры кочевников.

Также во время своей приветственной речи он добавил, что у играх кочевников есть большой потенциал, так как у них есть сильный посол доброй воли, а само их посещение для него стало невероятным событием.

«Я почувствовал себя как дома. Я на самом деле изучаю сейчас, что могу сделать для вашей страны. Я настолько люблю вашу страну. Я слышал, что семь лет назад в стране был межнациональный конфликт, нестабильность. Но президент Кыргызстана — мой друг, он сделал многое для страны. Я ходил по улице и видел, как люди улыбаются, они счастливы. В этом заслуга Атамбаева», — сказал актер, чьи слова цитирует сайт.