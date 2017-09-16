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15:28 (мск), источник: Tengrinews

Озвучены гарантированные гонорары Головкина и «Канело»

Атлетическая комиссия штата Невада официально озвучила гарантированные гонорары казахстанского боксера Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, передает Vesti.kz.

Источник: Tengrinews

Базовая выплата для Альвареса составит 5 миллионов долларов, а Головкина — 3 миллиона долларов. При этом боксеры однозначно получат в несколько раз больше.

Отметим, что Атлетическая комиссия Невады дала санкцию на бой Головкин — Альварес. Ведомство отвечает за соблюдение правил боя: медицинский контроль, назначение судей, документация и так далее.

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«Доход Головкина и Альвареса точно будет восьмизначным, так как они получили гарантии от промоутеров. Их общий гонорар увеличится, потому что они получат процент прибыли от вечера бокса», — отмечает известный обозреватель и инсайдер ESPN Дэн Рафаэль.

Ранее британское издание The Telegraph оценило минимальный заработок Головкина и Альвареса в 15 миллионов долларов. Для казахстанца этот будет рекордный гонорар. До этого он больше всего получил за бой с британцем Келлом Бруком в сентября 2015 года, когда заработал 4 миллиона долларов. Выручка от продаж билетов на бой Головкин — Альварес составила 30 миллионов долларов.

Бой в США будет показываться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а стоимость для одного телевизора составит 75 долларов. В прогнозах эксперты не могут остановиться на одной цифре, но большинство уверены в том, что он точно побьет показатели последнего боя Альвареса против Хулио Сезара Чавеса-младшего, который набрал 1,2 миллиона PPV.

Бой Головкин — Альварес состоится на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны поединок пройдет утром 17 сентября и начнется в 8:50.

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