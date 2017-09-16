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16:53 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Лукашенко привез в интернат 6 тонн «президентских» арбузов

Урожай бахчевых, доставленных в интернат, был получен на президентском участке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко привез с одноклассниками в минский дом-интернат пенсионеров и инвалидов около шести тонн арбузов, сообщила в субботу БелТА.

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Урожай бахчевых, доставленных в интернат, был получен на президентском участке.

Сообщается, что кроме арбузов младший сын Александра Лукашенко и ученики Острошицко-Городокской средней школы привезли в интернат пирожные и торты.

Белорусский лидер культивированием южных культур занимается с 2014 года. В 2016-м урожай убирали в августе — тогда с президентской бахчи только за половину дня собрали 26 тонн арбузов. Каким был урожай на бахче Лукашенко в текущем году, пока не известно.

Традиционно арбузы из Дроздов развозят по детским социальным учреждениям, в Дом милосердия и интернаты.

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