В Воронеже открыли памятник политику Виталию Воротникову

Источник: РИА "Воронеж"

Бюст Виталию Воротникову, который руководил Воронежским регионом с 1971 по 1975 год, открыли в сквере за зданием облправительства в субботу, 16 сентября. Увековечить память известного политика предложили представители общественной организации «Землячество “Воронежцы”», они же профинансировали изготовление памятника. Идею установки бюста поддержал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. На открытие памятника приехали дочери Виталия Воротникова Ольга и Елена, а также старший правнук политика Николай.

— Гордость всю нашу семью переполняет, что папу помнят и чтут на его малой родине в Воронеже. Он любил свой город, с особой любовью всю жизнь относился к родному городу. Бюст папе изготавливали в Москве. Мы с сестрой наблюдали за его созданием от и до. Для скульптора были отобраны несколько фотографий папы. И сейчас, глядя на результат, мы удивляемся, как точно мастер смог передать черты лица, взгляд и мимику отца, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» дочь Виталия Воротникова Ольга.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев рассказал, что был лично знаком с Виталием Воротниковым.

— Это был цельный человек, который пронес свои принципы, никогда не меняя их, через всю свою жизнь. Для него всегда главным дело и люди! — сказал глава региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что Виталий Воротников — выдающийся человек.

— Символично, что памятник ему открыли именно в День города. Главное богатство Воронежа — его жители. Сегодня мы благодарим тех, кто заложил фундамент для нашего настоящего и понимаем, что именно от нас зависит, каким Воронеж достанется следующим поколениям.

Справка РИА «Воронеж»

Виталий Воротников — уроженец Воронежа. В 1942 году вместе с матерью эвакуировался в Куйбышев (Самара с 1935 по 1991 год), где работал контролером ОТК механического цеха авиационного завода.

В Куйбышеве началась политическая карьера Воротникова. В 1967 году он был избран председателем Куйбышевского облисполкома. Через несколько лет талантливого руководителя отправили «поднимать» малую родину.

В феврале 1971 года Воротникова избрали первым секретарем Воронежского обкома КПСС. Перед ним тогда поставили задачу осилить серьезное отставание Воронежской области от других областей Центральной России в развитии сельского хозяйства. Но Воротникову удалось сделать большее. Он не только добился перевыполнения планов по всем показателям сельхозпроизводства, за что область была награждена орденом Ленина. При Воротникове Воронежская область утвердилась в качестве крупного индустриального и научно-образовательного центра страны.

В июле 1975 года Виталия Воротникова «отозвали» в Москву и назначили первым заместителем председателя Совета министров РСФСР, а в 1979 году — чрезвычайным и полномочным послом СССР в Республике Куба благодаря его личному знакомству с Фиделем Кастро.

В конце 80-х Виталия Воротникова назначили председателем президиума Верховного Совета РСФСР. Несмотря на то, что Воротников до конца жизни жил в Москве, он всегда поддерживал связь с родным городом и был президентом землячества «Воронежцы в Москве».