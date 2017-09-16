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18:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прошел XVI Парад российского студенчества

С символикой, растяжками и атрибутикой своих вузов более 20 тысяч казанских первокурсников принесли первые студенческие клятвы.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани прошел XVI Парад российского студенчества. Наряду с 40 крупнейшими городами России столица Татарстана приняла праздник студенческого братства, на который собрались студенты-первокурсники казанских вузов и ссузов. На набережной реки Казанки у Центра семьи «Казан» свои первые студенческие клятвы принесли в общей сложности около 20 тысяч человек.

Эпицентром национального студенческого праздника стала Москва. В Казани после непродолжительного музыкального пролога, во время которого на площадку все прибывали студенты, на сцену поднялись ведущие Айрат Загриев и Лилия Ахметзянова, пригласили участников парада присоединиться к столице и наладили прямое включение с Москвой.

Приветствие участникам парада направил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. «Позади — волнения и переживания, впереди у каждого из вас — самое прекрасное время, студенческая жизнь, — отметил Премьер-министр РФ. — Мир, в котором мы живем, меняется стремительно. И в этом мире побеждают те, кто соответствует требованиям времени, в ком есть творческая смелость и дерзость мысли, стремление совершать открытия, инновационные преобразования. Уверен, что вы принадлежите к числу таких людей. А вузы, которые вы выбрали, помогут вам стать настоящими профессионалами».

С символикой, растяжками и атрибутикой своих вузов (их, к слову, в Казани насчитывается более 20) участники парада выстроились колоннами и прошли настоящем маршем вдоль площади. Один за одним на сцену поднимались ректоры и руководители крупнейших учебных заведений республики, презентуя свои вузы и ссузы. Тем временем на 10-метровых экранах, привезенных на площадку парада, транслировались видеоролики, рассказывающие новоиспеченным студентам о молодежных научных, спортивных, творческих и добровольческих организациях города, в которых каждый из ребят сможет реализоваться.

Парад российского студенчества для Казани новый праздник. Раньше столица Татарстана ежегодно в начале сентября принимала республиканский праздник «День знаний». В этот раз Министерство образования и науки РТ приняло решение изменить формат мероприятия, тем самым примкнув к всероссийской акции — Параду студенчества.

«В этом году 35 тысяч человек в Татарстане стали студентами-первокурсниками. В целом в республике сегодня учится 160 тысяч студентов. Казань недаром считается городом российского студенчества, каждый десятый житель Казани является студентом, — сказал, приветствуя гостей парада, заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Энгель Фаттахов. — У нас ведущее оснащение, материально-техническая база, ведущие вузы, мы предоставляем вам все возможности. Именно от вас зависит экономика, развитие нашей республики».

Участников шествия в этот день ждет особенный подарок: сразу же после парада у Центра семьи «Казан» пройдет финал всероссийского студенческого фестиваля живого звука «Энергия рока», хедлайнером которого станет группа «Чичерина».

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