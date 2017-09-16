В Казани прошел XVI Парад российского студенчества
С символикой, растяжками и атрибутикой своих вузов более 20 тысяч казанских первокурсников принесли первые студенческие клятвы.
С символикой, растяжками и атрибутикой своих вузов более 20 тысяч казанских первокурсников принесли первые студенческие клятвы.
(Казань, 16 сентября, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани прошел XVI Парад российского студенчества. Наряду с 40 крупнейшими городами России столица Татарстана приняла праздник студенческого братства, на который собрались
Эпицентром национального студенческого праздника стала Москва. В Казани после непродолжительного музыкального пролога, во время которого на площадку все прибывали студенты, на сцену поднялись ведущие Айрат Загриев и Лилия Ахметзянова, пригласили участников парада присоединиться к столице и наладили прямое включение с Москвой.
Приветствие участникам парада направил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. «Позади — волнения и переживания, впереди у каждого из вас — самое прекрасное время, студенческая жизнь, — отметил
С символикой, растяжками и атрибутикой своих вузов (их, к слову, в Казани насчитывается более 20) участники парада выстроились колоннами и прошли настоящем маршем вдоль площади. Один за одним на сцену поднимались ректоры и руководители крупнейших учебных заведений республики, презентуя свои вузы и ссузы. Тем временем на 10-метровых экранах, привезенных на площадку парада, транслировались видеоролики, рассказывающие новоиспеченным студентам о молодежных научных, спортивных, творческих и добровольческих организациях города, в которых каждый из ребят сможет реализоваться.
Парад российского студенчества для Казани новый праздник. Раньше столица Татарстана ежегодно в начале сентября принимала республиканский праздник «День знаний». В этот раз Министерство образования и науки РТ приняло решение изменить формат мероприятия, тем самым примкнув к всероссийской акции — Параду студенчества.
«В этом году 35 тысяч человек в Татарстане стали
Участников шествия в этот день ждет особенный подарок: сразу же после парада у Центра семьи «Казан» пройдет финал всероссийского студенческого фестиваля живого звука «Энергия рока», хедлайнером которого станет группа «Чичерина».