МЧС: 17 сентября в Прикамье ожидаются дожди и сильные порывы ветра

В Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер. Как сообщает Пермский гидрометцентр, в некоторых районах региона порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

МЧС советует жителям края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и ненадёжными конструкциями. Водителям советуют быть внимательнее на дорогах. Уходя из дома, нужно закрывать окна и выключать электроприборы из сети питания.