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22:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС: 17 сентября в Прикамье ожидаются дожди и сильные порывы ветра

Жителей края просят быть внимательнее и осторожнее.

Источник: Аргументы и факты

МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае 17 сентября.

В Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер. Как сообщает Пермский гидрометцентр, в некоторых районах региона порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

МЧС советует жителям края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и ненадёжными конструкциями. Водителям советуют быть внимательнее на дорогах. Уходя из дома, нужно закрывать окна и выключать электроприборы из сети питания.

Напомним, ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение 16 сентября.

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