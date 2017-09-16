МЧС: 17 сентября в Прикамье ожидаются дожди и сильные порывы ветра
Жителей края просят быть внимательнее и осторожнее.
Жителей края просят быть внимательнее и осторожнее.
МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае 17 сентября.
В Прикамье ожидаются дожди и сильный ветер. Как сообщает Пермский гидрометцентр, в некоторых районах региона порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.
МЧС советует жителям края избегать нахождения рядом с линиями электропередач и ненадёжными конструкциями. Водителям советуют быть внимательнее на дорогах. Уходя из дома, нужно закрывать окна и выключать электроприборы из сети питания.
Напомним, ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение 16 сентября.