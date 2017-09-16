В Национальный день вина гражданам напиться не дадут

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Организаторы Национального дня вина против того, чтобы традиционный праздник превращался в национальную попойку. Они намерены взяться за воспитание культуры потребления благородного напитка.

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Как заявил заместитель министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Лука, эта идея будет проходить красной нитью через все мероприятия праздника. Ее авторы даже закупили пять тысяч одноразовых алкотестеров, которые будут бесплатно выдаваться на площади Великого национального собрания, где в этом году пройдет праздник.

Новый подход к проведению мероприятия, в первую очередь, почувствуют желающие принять участие в дегустации. Вино будут подавать в специальных бокалах, на которые нанесены метки с нормой потребления. За ее основу взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения — не более 75 миллилитров за один раз.

«Правда, если пройти 20 дегустаций, то получится, что человек выпьет 2 бутылки вина. Да, во время праздника дозы алкоголя больше, чем обычно. Но наш подход все равно — шаг к тому, чтобы посетители задумались об умеренном потреблении», — считает директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

Отдельное внимание организаторы праздника обратили на материал, из которого изготовлены бокалы для дегустации. По словам Арпентина, для этого использовали особый вид полимера, который является полностью экологичным.

Забота об окружающей среде — вторая идея, которую будут активно продвигать в Национальный день вина. Например, сцену оборудуют лампами типа Led, что позволит сэкономить треть электроэнергии по сравнению с прошлогодними праздниками. Мусор, который соберется во время гуляний, рассортируют волонтеры. По замыслу, к 2020 году День вина в Молдове станет на 100% экологичным.

Организаторы отметили, что в этом году на центральной площади столицы будет представлено рекордное число виноделов. Свою продукцию продемонстрируют 47 предприятий.