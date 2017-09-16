Названы самые счастливые города Европы
Статистическое агентство Eurostat, отметив в среду (13 сентября) «День позитивного мышления», опубликовало данные о том, насколько счастливы жители европейских городов.
Статистическое агентство Eurostat, отметив в среду (13 сентября) «День позитивного мышления», опубликовало данные о том, насколько счастливы жители европейских городов.
Рейтинг составляли по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием, передает The Independent.
Жителей Вены, Люксембурга, Стокгольма, Любляны (Словения), Хельсинки (Финляндия) и Амстердама устраивает окружающее городское пространство — парки, рестораны, магазины.
Чистотой городских улиц довольны жители Люксембурга, Вены, Любляны, Риги (Латвия) и Хельсинки. Наиболее придирчивыми к этому пункту оказались жители Афин (Греция), Братиславы (Словакия), Софии (Болгария) и Рима (Италия).
По части здравоохранения в лидерах Люксембург, Прага (Чехия), Амстердам, Брюссель (Бельгия) и Вена. В хвосте — Афины, Варшава (Польша), Рига и Будапешт (Венгрия).
Ирландский Дублин имеет среди его жителей репутации города с самым высоким уровнем образования. За ним следуют столица Кипра Никосия, Хельсинки, Любляна, Люксембург и Амстердам.
Жители Софии, Рима, Мадрида (Испания) и Будапешта, напротив, считают, что образование в столицах могло быть и получше.