Названы самые счастливые города Европы

Источник: Моя Планета

Рейтинг составляли по ряду критериев: число довольных жизнью в городе, общественными местами, здравоохранением, экологией и образованием, передает The Independent.

Согласно приведенному графику, самые довольные своими городами европейцы проживают в Вильнюсе (Литва), Копенгагене (Дания), Стокгольме (Швеция), Люксембурге, Вене (Австрия) и Амстердаме (Нидерланды).

Жителей Вены, Люксембурга, Стокгольма, Любляны (Словения), Хельсинки (Финляндия) и Амстердама устраивает окружающее городское пространство — парки, рестораны, магазины.

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Чистотой городских улиц довольны жители Люксембурга, Вены, Любляны, Риги (Латвия) и Хельсинки. Наиболее придирчивыми к этому пункту оказались жители Афин (Греция), Братиславы (Словакия), Софии (Болгария) и Рима (Италия).

По части здравоохранения в лидерах Люксембург, Прага (Чехия), Амстердам, Брюссель (Бельгия) и Вена. В хвосте — Афины, Варшава (Польша), Рига и Будапешт (Венгрия).

Ирландский Дублин имеет среди его жителей репутации города с самым высоким уровнем образования. За ним следуют столица Кипра Никосия, Хельсинки, Любляна, Люксембург и Амстердам.